Zeer ongemakkelijke confrontatie voor Wouter Goes bij Jong Oranje

Bondscoach Michael Reiziger heeft vrijdagmiddag de selectie van Jong Oranje bekendgemaakt voor de aanstaande interlandperiode. In navolging van het grote Oranje kiest ook de oefenmeester van de beloften voor een aantal nieuwe gezichten. Tristan Gooijer, Dies Janse en zijn de drie debutanten die zich voor het eerst mogen melden bij de nationale ploeg voor de duels met Noorwegen en België. Vooral de oproep van Zeefuik is opvallend.

Bij de hoogste jeugdlichting van de Nederlandse nationale ploeg komt de spits van Heracles Almelo zijn directe tegenstander van afgelopen zondag alweer tegen: Wouter Goes. De twee spelers vochten tijdens AZ - Heracles (4-0) enkele felle duels uit, waarna Zeefuik na afloop weigerde om Goes een sportieve hand te geven.

Na afloop was te zien hoe Zeefuik aan enkele AZ-spelers duidelijk leek te maken dat hij tijdens de wedstrijd geknepen werd door Goes. Bij Jong Oranje komen de twee elkaar dus alweer snel tegen.

Andere debutanten

De andere twee Jong Oranje-debutanten maken dit seizoen indruk op huurbasis in de Eredivisie. Gooijer wordt door PEC Zwolle gehuurd van Ajax en laat de laatste weken een sterke ontwikkeling zien in de achterhoede. Ook Janse, die door de Amsterdammers wordt gestald bij FC Groningen, geldt daar als een rots in de branding. Hij imponeerde onlangs nog in het duel tegen zijn eigenlijke broodheer.

Banzuzi twijfelt over interlandtoekomst

Een opvallende aanwezige in het keurkorps van Reiziger is Ezechiel Banzuzi. Het talent van RB Leipzig staat voor een lastige keuze, aangezien hij ook een officiële uitnodiging van Congo heeft ontvangen. Voorlopig heeft de middenvelder de uitnodiging van het Afrikaanse land naast zich neergelegd om zich bij Jong Oranje te voegen, maar een definitieve knoop is nog niet doorgehakt.

Cruciale ontmoetingen in Stavanger en Venlo

Jong Oranje wacht een belangrijk tweeluik in de strijd om kwalificatie voor het EK. Op vrijdag 27 maart speelt de ploeg van Reiziger een uitwedstrijd tegen Noorwegen in Stavanger. De Noren voeren momenteel de ranglijst aan in de kwalificatiegroep, waardoor een goed resultaat essentieel is voor de Nederlandse talenten. Drie dagen later, op maandag 30 maart, volgt een ontmoeting met de leeftijdsgenoten van België. Deze wedstrijd zal worden afgewerkt in De Koel, het stadion van VVV-Venlo.

De hele selectie van Jong Oranje:

Lamare Bogarde (Aston Villa), Wouter Goes (AZ), Ro-Zangelo Daal (AZ), Elijah Dijkstra (AZ), Ernest Poku (Bayer Leverkusen), Thom van Bergen (FC Groningen), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Dies Janse (FC Groningen), Tygo Land (FC Groningen), Jorg Schreuders (FC Groningen), Rav van den Berg (FC Köln), Mats Rots (FC Twente), Gjivai Zechiël (FC Utrecht), Jaden Slory (Go Ahead Eagles), Lequincio Zeefuik (Heracles Almelo), Sam de Grand (Lommel SK), Sami Ouaissa (N.E.C. Nijmegen), Tom de Graaff (PEC Zwolle), Tristan Gooijer (PEC Zwolle), Niek Schiks (PSV), Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig), Bernt Klaverboer (sc Heerenveen), Marvin Young (Sparta Rotterdam) en Devin Haen (Willem II).