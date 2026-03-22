WK-shirts Oranje gepresenteerd: flink andere 'look' dan in 2022

De KNVB heeft zondagavond de WK-shirts van het Nederlands elftal gepresenteerd.

Zaterdagavond werd al een teaser gedeeld van het shirt. Maar de primeur werd de KNVB eigenlijk ontnomen, want maandag publiceerde Footy Headlines al foto’s van het tricot.

De KNVB heeft gekozen voor een relatief simpel thuisshirt, met het eigen logo centraal op de borst. Verder zijn er zwarte accenten toegevoegd bij de nek, de uiteinden en de zijkanten van het shirt.

Er wordt gekozen voor een duidelijk andere look dan op het WK 2022. Toen speelde Oranje in een veel lichtere, bijna gelige tint. Het nieuwe tenue komt qua kleur meer overeen met wat Oranje traditioneel draagt in de recente geschiedenis.

Het uitshirt is wit. Het KNVB-logo prijkt op de borst in een oranje vlak.

Tussen 11 juni en 19 juli 2026 wordt het Wereldkampioenschap voetbal van 2026 afgewerkt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Oranje speelt in de groep tegen Japan, Tunesië en een nog nader te bepalen Europees land. Die wedstrijden worden op 14, 20 en 26 juni gespeeld.

