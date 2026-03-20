Oranje-fans woest op Koeman door oproep Wout Weghorst en Stefan de Vrij

20 maart 2026, 12:47
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman heeft zijn Oranje-selectie voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador bekendgemaakt, maar kan op behoorlijk wat kritiek rekenen. Met name de oproep van Wout Weghorst schiet bij een groot aantal supporters van het Nederlands elftal in het verkeerde keelgat. Ook de oproep van Stefan de Vrij levert veel reacties op.

De KNVB maakte om 12.00 uur de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal bekend. Kees Smit maakt zijn debuut, terwijl Brian Brobbey en Justin Bijlow terugkeren bij Oranje. Ook de licht geblesseerden Memphis Depay en Jurriën Timber zijn van de partij.

Verder valt het op dat Luciano Valente zijn plek in de selectie behoudt. De Feyenoord-middenvelder debuteerde tijdens de vorige interlandperiode nog tegen Litouwen. Bekijk hier de hele Oranje-selectie.

Oranje-fans snappen niets van oproep Weghorst

Ook Weghorst is wéér van de partij. Kijkend naar zijn cijfers van dit seizoen is dat opmerkelijk. Zijn laatste Eredivisie-treffer dateert alweer van 26 oktober 2025, uit tegen FC Twente. Kort daarna raakte de boomlange aanvaller geblesseerd, waarna hij op 24 januari terugkeerde. Weghorst is er sindsdien niet meer in geslaagd om te scoren.

Tóch blijft Koeman de 33-jarige spits oproepen, wat voor verbazing zorgt bij Oranje-fans. Onder de bekendmaking van de selectie op X reageren talloze supporters met kritiek. “Wat doet Weghorst hier?”, vraagt iemand zich af. Een ander zegt: “Tja, waarom Weghorst, De Vrij en Aké erbij zitten is wel vreemd, want die spelen nou niet zo heel veel of denderend bij hun clubs.”

Ook de oproep van De Vrij zorgt voor verbazing. De ervaren Nederlandse verdediger is op een zijspoor beland bij Internazionale. Koeman kiest echter toch voor de routinier, waarmee hij onder meer Sven Botman en Sam Beukema links laat liggen.

Voor deze spelers lijkt overigens het WK-doek te vallen.

4 reacties
Allback
Misschien heb ik gewoon een andere mening, maar ik snap niets over eventuele woede van het selecteren van een Weghorst. Dat is een prima keuze. Je wil namelijk een spits erbij hebben die groot en sterk is als je wat moet forceren bij een achterstand en je de bal erin moet pompen. Niet de leukste speelstijl, maar soms echt wel nodig. Het liefst dan nog een spits die doelpunten maakt. Nou laat Weghorst dan een prima keuze zijn. Wie anders? Zirkzee? Die scoort niet en is geen persoon die energie meebrengt. Meerdink? Absoluut een betere spits, maar dat is geen spits die je nodig hebt als je de ballen erin gaat pompen.

infielder
100% mee eens Weghorst moet sowieso mee naar het WK. Ik snap de woede wel want hij is bankzitter bij Ajax en presteert niks. Het is daarnaast ook raar want als het in Koeman zijn voordeel is dan zegt hij over andere, ja iedereen moet spelen bij zijn club dus deze speler heb ik niet geselecteerd. Daarbij spreekt hij zichzelf nu wel een beetje tegen. Maar los van de punten die je benoemt heeft hij zich ook al meerdere keren bewezen met invalbeurten. Niet alleen met goals maar ook met iets creëren voor de goal, grinta, vrije trappen meekrijgen... Wanneer hij in interview dan weer aangeeft dat hij niet begrijpt waarom hij niet in de basis staat moeten ze het interview direct afkappen wat mij betreft.

Kicker
De keuzes van Koeman zijn onnavolgbaar.

Ferrari412T2
Tja, begrijp de woede wel. Was destijds ook elke keer weer met Vincent Jansen. Scoorde niet en toch weer in de spits. Buiten de geblesseerde.................welke goeie spitsen hebben we nog?

