Ronald Koeman heeft zijn Oranje-selectie voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador bekendgemaakt, maar kan op behoorlijk wat kritiek rekenen. Met name de oproep van schiet bij een groot aantal supporters van het Nederlands elftal in het verkeerde keelgat. Ook de oproep van levert veel reacties op.

De KNVB maakte om 12.00 uur de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal bekend. Kees Smit maakt zijn debuut, terwijl Brian Brobbey en Justin Bijlow terugkeren bij Oranje. Ook de licht geblesseerden Memphis Depay en Jurriën Timber zijn van de partij.

Artikel gaat verder onder video

Verder valt het op dat Luciano Valente zijn plek in de selectie behoudt. De Feyenoord-middenvelder debuteerde tijdens de vorige interlandperiode nog tegen Litouwen. Bekijk hier de hele Oranje-selectie.

Oranje-fans snappen niets van oproep Weghorst

Ook Weghorst is wéér van de partij. Kijkend naar zijn cijfers van dit seizoen is dat opmerkelijk. Zijn laatste Eredivisie-treffer dateert alweer van 26 oktober 2025, uit tegen FC Twente. Kort daarna raakte de boomlange aanvaller geblesseerd, waarna hij op 24 januari terugkeerde. Weghorst is er sindsdien niet meer in geslaagd om te scoren.

Tóch blijft Koeman de 33-jarige spits oproepen, wat voor verbazing zorgt bij Oranje-fans. Onder de bekendmaking van de selectie op X reageren talloze supporters met kritiek. “Wat doet Weghorst hier?”, vraagt iemand zich af. Een ander zegt: “Tja, waarom Weghorst, De Vrij en Aké erbij zitten is wel vreemd, want die spelen nou niet zo heel veel of denderend bij hun clubs.”

Ook de oproep van De Vrij zorgt voor verbazing. De ervaren Nederlandse verdediger is op een zijspoor beland bij Internazionale. Koeman kiest echter toch voor de routinier, waarmee hij onder meer Sven Botman en Sam Beukema links laat liggen.

Voor deze spelers lijkt overigens het WK-doek te vallen.