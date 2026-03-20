Koeman maakt Oranje-selectie bekend: Smit debuteert, Bijlow keert terug

De KNVB heeft de selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende twee oefenwedstrijden met Noorwegen en Ecuador bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman gunt Kees Smit zijn debuut in de selectie en laat Justin Bijlow terugkeren. Memphis Depay is er 'gewoon' bij.

De bondscoach kiest in zijn laatste Oranje-selectie in aanloop naar het WK voor de talentvolle AZ-middenvelder, die hij al langere tijd op de voet volgt. Donderdag was Smit op dreef in de Conference League tegen Sparta Praag, met twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Ook Justin Bijlow is terug in de Oranje-selectie. De ex-Feyenoorder is opgebloeid na zijn vertrek naar Genoa, waar hij wekelijks onder de lat staat. Door de blessure van Robin Roefs wordt Bijlow vermoedelijk de derde keus bij het Nederlands elftal.

Verder keert ook Brian Brobbey terug in de selectie. De spits kende vorig seizoen een lastig jaar bij Ajax, maar is opgeleefd bij Sunderland in de Premier League. Verder valt het op dat Jurrien Timber, Mark Flekken en Memphis Depay er ondanks fysieke klachten gewoon bij zijn.

Blessures

Op voorhand was al duidelijk dat een aantal spelers die normaal gesproken een oproep zouden hebben ontvangen, vanwege blessures zouden ontbreken in de selectie. Onder meer Frenkie de Jong (FC Barcelona), Robin Roefs (Sunderland) en Matthijs de Ligt (Manchester United) kampen met fysieke problemen en zijn daarom niet van de partij.

Volledige selectie Oranje

Nathan Aké, Justin Bijlow, Brian Brobbey, Memphis Depay, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Xavi Simons, Kees Smit, Jurriën Timber, Quinten Timber, Luciano Valente, Micky van de Ven, Bart Verbruggen, Stefan de Vrij, Wout Weghorst

Oranje oefent tegen Noorwegen en Ecuador

Het Nederlands elftal komt volgende week voor het eerst dit kalenderjaar bij elkaar. Het elftal van Koeman oefent komende vrijdag (27 maart, aftrap 20.45 uur) in de Johan Cruijff ArenA tegen Noorwegen. De Scandinaviërs maken zich op voor hun eerste eindtoernooi sinds het Europees Kampioenschap van 2000 in Nederland en België. Onder aanvoering van sterspeler Erling Haaland (Manchester City) wisten de Noren zich op zeer overtuigende wijze te plaatsen voor het WK van komende zomer. In de kwalificatiereeks werd viervoudig Italië zowel thuis (3-0) als uit (1-4) met duidelijke cijfers verslagen, waardoor de ploeg van bondscoach Ståle Solbakken uiteindelijk met de het maximaal haalbare aantal punten (24 uit 8 wedstrijden) bovenaan eindigden in hun poule.

Vier dagen na de krachtmeting met de Noren (op dinsdag 31 maart, aftrap opnieuw 20.45 uur) speelt Oranje in het Philips Stadion een tweede oefenduel, waarin Ecuador de tegenstander zal zijn. Ook dat land is komende zomer van de partij op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks eindigde Ecuador knap als tweede, achter regerend wereldkampioen Argentinië - maar boven grote landen als Colombia, Uruguay en Brazilië. Bondscoach Sebastián Beccacece beschikt over een sterke selectie, met verdedigers Willian Pacho (PSG) en Piero Hincapié (Arsenal) en middenvelder Moisés Caicedo (Chelsea) als bekendste namen.

Zo ziet de rest van de WK-voorbereiding van Oranje eruit

Na de twee oefenduels van maart komt het Nederlands elftal pas weer bij elkaar als het clubseizoen erop zit en de voorbereiding op het WK van start gaat. In de aanloop van het toernooi heeft de KNVB tot nu toe één oefenwedstrijd bevestigd. Op 3 juni neemt Oranje het in De Kuip op tegen het Algerije van onder meer Ramiz Zerrouki en Anis Hadj Moussa. De verwachting is dat er de komende tijd nog een tweede vriendschappelijke wedstrijd zal worden aangekondigd.

WK-wedstrijden Oranje

Het WK begint voor Oranje op zondag 14 juni, als in het AT&T Stadium in Arlington, Texas het eerste pouleduel wordt afgewerkt. Tegenstander daarin is Japan, het duel begint om 22.00 uur Nederlandse tijd. Zes dagen later, op zaterdag 20 juni om 19.00 uur, volgt in het NRG Stadium in Houston, Texas de tweede groepswedstrijd. Daarin is een winnaar van de Europese play-offs (Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië) de opponent. Oranje sluit de groepsfase af op vrijdag 26 juni (1.00 uur 's nachts). In het Arrowhead Stadium in Kansas City, Kansas, wacht die dag een krachtmeting met Tunesië.