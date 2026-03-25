Het Nederlands elftal schittert komende zomer in opvallend feloranje shirts, maar het zijn niet alleen de kleuren die de aandacht trekken. Nike en de KNVB presenteerden afgelopen zondag de nieuwe WK-tenues, met een prijskaartje dat flink wat wenkbrauwen deed fronsen: 159 euro voor de authentieke variant. Online barstte het meteen los: is een shirt van dit bedrag nog te rechtvaardigen? Experts zeggen van wel.

Net als bij andere toernooien en clubs, zijn er twee versies beschikbaar: de replica voor 109 euro en het authentieke tenue dat de spelers zelf dragen, voor 159 euro. Het verschil zit vooral in het materiaal en de technische afwerking.

Sportmarketeer Chris Woerts legt tegenover De Telegraaf uit dat de meeste supporters kiezen voor de replica, terwijl de echte diehards liever de authentieke versie hebben. "Visueel zie je nauwelijks verschil, maar de kwaliteit maakt het verschil. Het is een technisch sportproduct, geen gewoon shirtje”, aldus Woerts.

'Mensen denken dat dit overdreven is'

De prijs is volgens hem marktconform. "Ook bij Nederlandse clubs zoals Feyenoord en PSV betaal je rond de honderd euro voor een replica. Mensen die denken dat dit overdreven is, onderschatten de waarde van het product.”

Ook bij de supporters bestaat begrip voor de prijs. Theo Pouw, voorzitter van Supportersclub Oranje, kijkt er niet van op. "Dat is gewoon wat ervoor gevraagd wordt, ook bij andere clubs. Echte fans willen dit niet missen. Je loopt in het nieuwste van het nieuwste, en wie dat belangrijk vindt, betaalt ervoor.”

De KNVB benadrukt dat het belangrijk is dat de shirts voor zoveel mogelijk fans toegankelijk blijven. "Daarom zijn er ook goedkopere alternatieven beschikbaar. De prijs van de officiële shirts wordt door Nike vastgesteld, waar wij geen directe invloed op hebben”, schrijft de bond. Nike kijkt volgens de KNVB zorgvuldig naar de prijs, met oog voor productkosten, innovaties en stijgende kosten voor materialen en productie.