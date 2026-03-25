Live voetbal

Opvallende onthulling: Koeman meldde zich in rust van PSV – AZ bij Kees Smit

25 maart 2026, 08:38
Ronald Koeman in het Philips Stadion
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Kees Smit hoorde zo’n 2,5e week geleden dat hij in beeld was voor het Nederlands elftal, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. De middenvelder van AZ maakt deze interlandperiode voor het eerst deel uit van de nationale selectie van Oranje. Tijdens de wedstrijd tussen PSV en AZ (2-1) kreeg Smit te horen dat hij kans maakte op een oproep.

Dat Smit is opgenomen in de Oranje-selectie zat er al langere tijd aan te komen. Bondscoach Ronald Koeman gaf al eerder aan dat hij potentie ziet in de twintigjarige middenvelder van AZ, wie hij eerder vergeleek met Pedri. Twee weken geleden zat de bondscoach op de tribune bij de wedstrijd PSV – AZ, waarna hij Smit aansprak.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder was destijds geschorst en zat ook op de tribunes. In de rust van het duel meldde de bondscoach zich bij Smit. “Dat was de eerste keer dat we elkaar spraken. De bondscoach gaf aan dat de kans aanwezig was dat ik opgeroepen zou worden, maar dat hij er nog over moest nadenken. Uiteindelijk ben ik blij dat hij deze keuze heeft gemaakt”, onthult Smit.

De speler van AZ geniet met volle teugen bij het Nederlands elftal, maar moet nog wel wennen. “Het is wel een beetje gek om met zo’n grote speler als Virgil van Dijk in de kleedkamer te zitten. Ik ken nog niet iedereen zo goed. Ik kom pas net kijken”, aldus het twintigjarige talent.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 16
  • 16
  • 6
0 0 reacties
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - AZ

PSV
2 - 1
AZ
Gespeeld op 7 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Kees Smit

Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws