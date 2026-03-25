hoorde zo’n 2,5e week geleden dat hij in beeld was voor het Nederlands elftal, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. De middenvelder van AZ maakt deze interlandperiode voor het eerst deel uit van de nationale selectie van Oranje. Tijdens de wedstrijd tussen PSV en AZ (2-1) kreeg Smit te horen dat hij kans maakte op een oproep.

Dat Smit is opgenomen in de Oranje-selectie zat er al langere tijd aan te komen. Bondscoach Ronald Koeman gaf al eerder aan dat hij potentie ziet in de twintigjarige middenvelder van AZ, wie hij eerder vergeleek met Pedri. Twee weken geleden zat de bondscoach op de tribune bij de wedstrijd PSV – AZ, waarna hij Smit aansprak.

De middenvelder was destijds geschorst en zat ook op de tribunes. In de rust van het duel meldde de bondscoach zich bij Smit. “Dat was de eerste keer dat we elkaar spraken. De bondscoach gaf aan dat de kans aanwezig was dat ik opgeroepen zou worden, maar dat hij er nog over moest nadenken. Uiteindelijk ben ik blij dat hij deze keuze heeft gemaakt”, onthult Smit.

De speler van AZ geniet met volle teugen bij het Nederlands elftal, maar moet nog wel wennen. “Het is wel een beetje gek om met zo’n grote speler als Virgil van Dijk in de kleedkamer te zitten. Ik ken nog niet iedereen zo goed. Ik kom pas net kijken”, aldus het twintigjarige talent.