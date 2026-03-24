Wesley Sneijder snapt ‘volkomen’ dat is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Smit is bij de groep gehaald voor de oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Ecuador; op de persconferentie van maandag liet Ronald Koeman doorschemeren dat Smit speelminuten zal gaan krijgen.

Sneijder vindt het een logisch besluit om de AZ-middenvelder te laten ruiken aan Oranje. “Het WK is over drie maanden en in potentie is hij een speler die mee kan. Dan moet je hem wel een keer eraan laten ruiken, vind ik. Dan is nu het moment”, stelt de recordinternational van Oranje bij Rondo.

"Ik denk niet dat Koeman al heeft besloten dat hij meegaat. Hij wil hem gewoon zien. Afgelopen weekend speelde Smit niet best. Dat kan ook weleens gebeuren. Hij wil gewoon meemaken hoe Smit in de groep is. We weten dat het lastig kan worden op een eindtoernooi als een speler niet goed ligt”, zegt Sneijder lachend.

“Ik snap heel goed dat hij erbij zit. Hij is een jongen met potentie”, merkt Sneijder op. “AZ is te wisselvallig, maar hij heeft wel dat verfijnde, hij kan spitsen in stelling brengen, hij kan het verschil maken met zijn kwaliteiten. Maar is dat over drie maanden goed genoeg? Kan hij nu die basis leggen voor straks? Dat moet je een keer gezien hebben als bondscoach. Dus ik snap volkomen dat hij meegaat.”

Ruud Gullit vraagt Sneijder of Smit in zijn ogen verder is dan Valente. “Dat vind ik wel. Dat zit hem in de kwaliteit, dan vind ik Smit beter. Gewoon in het verfijnde. Bij Valente hebben we de laatste weken ook een kleine terugval gezien. Het was goed, maar blijkbaar niet goed genoeg. Bij Smit zie je toch dat hij bijzondere kwaliteiten heeft. Dit zijn heel bijzondere voetballers. Valente kan dat misschien worden, maar is dat nu nog niet. Smit is dat wel al op zijn leeftijd.”