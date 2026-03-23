komt voorlopig niet in actie. Braziliaanse media melden maandagavond dat de dijbeenblessure die de Oranje-international zondag opliep in het duel van Corinthians met Flamengo (1-1) hem wekenlang aan de kant houdt. Daardoor mist Depay de oefenduels van Oranje met Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart).

Corinthians nam het zondagavond in eigen huis op tegen Flamengo. Voorafgaand aan de wedstrijd gold Depay als twijfelgeval, maar hij kon toch aan de wedstrijd beginnen. Kort nadat Yuri Alberto de gelijkmaker op het bord had gezet, ging de Nederlander naar de grond terwijl hij naar zijn dijbeen greep. Het betekende het einde van de wedstrijd voor Depay.

In de tweede helft van de wedstrijd nam Depay plaats op de bank van Corinthians, waar hij zijn telefoon gebruikte. Een staflid van zijn club vroeg de aanvaller het apparaat weg te stoppen. Op X kwam de Nederlander met een uitleg. “Ik wil even opheldering geven: ik gebruikte mijn telefoon op dat moment om te communiceren met de medische staf van Nederland. Ik kwam naar buiten om mijn team aan te moedigen, terwijl ik ook in de kleedkamer had kunnen blijven met mijn blessure.”

Koeman gaf maandag op een persconferentie aan niet te weten hoe ernstig de kwetsuur van Depay was. "Het is nog niet definitief, er is een scan gemaakt maar het is nog niet bekend wat er aan de hand is. Het ziet er niet goed uit. Als hij inzetbaar is, kan hij nog komen. Ook als dat alleen voor de tweede wedstrijd is”, zei de bondscoach.

Koeman en Depay weten inmiddels waar zij aan toe zijn: volgens Braziliaanse media is de 32-jarige aanvaller minstens vier weken uitgeschakeld met zijn blessure.