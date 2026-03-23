Slecht nieuws voor Depay en Oranje: aanvaller lange tijd uitgeschakeld

23 maart 2026, 22:46
Memphis Depay
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Memphis Depay komt voorlopig niet in actie. Braziliaanse media melden maandagavond dat de dijbeenblessure die de Oranje-international zondag opliep in het duel van Corinthians met Flamengo (1-1) hem wekenlang aan de kant houdt. Daardoor mist Depay de oefenduels van Oranje met Noorwegen (27 maart) en Ecuador (31 maart).

Corinthians nam het zondagavond in eigen huis op tegen Flamengo. Voorafgaand aan de wedstrijd gold Depay als twijfelgeval, maar hij kon toch aan de wedstrijd beginnen. Kort nadat Yuri Alberto de gelijkmaker op het bord had gezet, ging de Nederlander naar de grond terwijl hij naar zijn dijbeen greep. Het betekende het einde van de wedstrijd voor Depay.

In de tweede helft van de wedstrijd nam Depay plaats op de bank van Corinthians, waar hij zijn telefoon gebruikte. Een staflid van zijn club vroeg de aanvaller het apparaat weg te stoppen. Op X kwam de Nederlander met een uitleg. “Ik wil even opheldering geven: ik gebruikte mijn telefoon op dat moment om te communiceren met de medische staf van Nederland. Ik kwam naar buiten om mijn team aan te moedigen, terwijl ik ook in de kleedkamer had kunnen blijven met mijn blessure.”

Koeman gaf maandag op een persconferentie aan niet te weten hoe ernstig de kwetsuur van Depay was. "Het is nog niet definitief, er is een scan gemaakt maar het is nog niet bekend wat er aan de hand is. Het ziet er niet goed uit. Als hij inzetbaar is, kan hij nog komen. Ook als dat alleen voor de tweede wedstrijd is”, zei de bondscoach.

Koeman en Depay weten inmiddels waar zij aan toe zijn: volgens Braziliaanse media is de 32-jarige aanvaller minstens vier weken uitgeschakeld met zijn blessure.

➡️ Meer Oranje nieuws

Lees ook:
Het Nederlands elftal in 2023

Oranje-fans woest op Koeman door oproep Wout Weghorst en Stefan de Vrij

  • vr 20 maart, 12:47
  • 20 mrt. 12:47
  • 9
Memphis Depay

Oranje-oproep serieus in gevaar voor Memphis Depay wegens knieklachten

  • vr 20 maart, 07:38
  • 20 mrt. 07:38
  • 6
Thuisshirt en uitshirt het Nederlands elftal op het WK 2026

Oranje-supporters zijn woest om torenhoge prijs van WK-shirts: ‘Erg duur!’

  • Gisteren, 20:00
  • Gisteren, 20:00
  • 1
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
17 Reacties
6 Dagen lid
12 Likes
Just Me
Dit is wel een aderlating voor Oranje, jammer.

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

