Hans Kraay junior maakt zich zorgen over Luciano Valente

6 mei 2026, 11:35
Hans Kraay junior
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Hans Kraay junior maakt zich zorgen over Luciano Valente. De middenvelder van Feyenoord kon veel analisten en fans bekoren in de eerste helft van dit seizoen, maar lijkt nu op zijn laatste benen te lopen.

De Rotterdammers speelden afgelopen weekend zeer matig in Sittard, maar sleepten uiteindelijk op het tandvlees toch een overwinning uit het vuur. Een late kopgoal van Tsuyoshi Watanabe en een van richting veranderd schot van Givairo Read zorgden ervoor dat Feyenoord een grote stap zette richting de tweede plek en dus de Champions League.

In zijn column voor Voetbal International benadrukt Kraay jr. vooral het matige spel van de Kuipploeg. "Wat was Feyenoord verschrikkelijk slecht. Robin van Persie werd de eerste tachtig minuten echt witter en witter." De overwinning schrijft de analist vooral toe aan fortuin. "Tachtig minuten lang een grijs, grauw Feyenoord en de laatste minuten een very, very lucky Feyenoord. En over geluk gesproken. De 1-2 van Givairo Read, die gaat er als hij het nog tachtig keer zo probeert, nooit meer in."

Kraay jr. denkt bovendien dat de talenten van Feyenoord veel te weinig brengen. "Ik ben een groot fan van Luciano Valente, maar ik heb de indruk dat de pijp bij hem echt volledig leeg is. Thijs Kraaijeveld is hartstikke leuk voor de doorstroming van de jeugd naar het eerste. Daar kan die jongen ook niks aan doen, maar hij is echt nog lang geen basisspeler. En Tobias van den Elshout, middenvelder van Onder-21, doet ongelooflijk zijn best als linksbuiten, maar daar blijft het voorlopig ook bij."

Luciano Valente

Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

