Arsenal won dinsdagavond met 1-0 van Atlético Madrid en kwalificeerde zich zo voor de Champions League-finale, voor de eerste keer in twintig jaar. Volgens Wesley Sneijder verdient Mikel Arteta een standbeeld bij het Emirates Stadium.

De Bask werd in 2019 aangesteld bij Arsenal, nadat hij eerst jarenlang de rechterhand van Pep Guardiola was bij Manchester City. In Noord-Londen ging het op het begin zeker niet vlekkeloos, maar langzaam maar zeker groeide Arsenal onder de nieuwe trainer meer en meer richting een topploeg toe. Als echte beloning mist alleen nog een grote prijs. Nu, zo'n 6,5 jaar later, liggen er twee vormen van eremetaal voor het grijpen.

Op 30 mei zal Arsenal Paris Saint-Germain of Bayern München achter zich willen laten, om de eerste Champions League ooit aan de prijzenkast toe te voegen. Voor die dag staat echter de Premier League op het spel. Doordat de ploeg van Arteta momenteel twee minder verliespunten heeft dan Manchester CIty, is Arsenal in Engeland favoriet voor de titel. Als de komende (en laatste) drie wedstrijden worden gewonnen, is het feest bij The Gunners.

Wesley Sneijder was dinsdag na de wedstrijd uiterst lovend over Arteta bij Ziggo Sport. "Ik kan het niet vaak genoeg roepen mensen, maar Arteta verdient echt een standbeeld. Het is zó knap dat je met deze ploeg de finale haalt en alle andere wereldploegen achter je laat. Ik vind dat heel erg knap. Hij heeft niet echt topspelers, maar haalt er het maximale uit."

Feestpolitie

Na het laatste fluitsignaal dinsdag barste er een groot feest los in het Emirates Stadium, zeker ook onder de spelers. Wayne Rooney wist niet wat hij zag. "Ik vind de feestvreugde een beetje overdreven. Vier het pas als je de finale gewonnen hebt!" Arsenal-legende Ian Wright kon het niet laten om te reageren op de woorden van Wazza. "Geniet ervan, Arsenal-fans. De feestpolitie zal in groten getale aanwezig zijn, maar laat je niet oppakken! Voetbal draait om momenten, en dit is een belangrijk moment.''