'Feyenoord moet puzzelen met technische staf, maar gaat uit van aanblijven Advocaat'

6 mei 2026, 10:34
Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Feyenoord speelt de laatste weken wat behoudender en de resultaten zijn ook wat beter. Mogelijk is dat de hand van Dick Advocaat, die als adviseur bij de club betrokken is. De Rotterdammers gaan ervan uit dat Advocaat ook volgend seizoen zijn adviezen met Robin van Persie deelt, zo weten ze bij De Telegraaf.

De trainer is zeer te spreken over de samenwerking met Advocaat en hoopt dat Feyenoord een langere collaboratie kan bewerkstelligen. De adviseur zelf moet nog zijn definitieve jawoord geven, maar in Rotterdam gaat men ervan uit dat Advocaat aanblijft.

De staf gaat normaal gesproken wel op de schop. Etienne Reijnen staat namelijk in de belangstelling van Arne Slot en Liverpool, terwijl René Hake waarschijnlijk niet als assistent doorgaat bij Feyenoord indien Advocaat bij de club betrokken blijft. "De inbreng van Hake is beperkt gebleven en Advocaat blijkt een veel grotere sparringpartner te zijn voor zowel Van Persie als anderen binnen Feyenoord."

Giovanni van Bronckhorst blijft overigens nog steeds in beeld voor de functie als technisch directeur en Liverpool, de club waar hij nu als assistent fungeert, schat in dat de kans op een vertrek groot is. Indien Van Bronckhorst geen technisch directeur wordt in Rotterdam, kan hij nog steeds in een andere functie bij Feyenoord aan de slag gaan. Zo wordt onder andere de functie technisch manager genoemd.

