Van Hooijdonk vertrekt bij NAC door grote commotie

Pierre van Hooijdonk is niet langer actief bij NAC Breda. Dat heeft de Brabantse club woensdag bekendgemaakt.

Om Van Hooijdonk was er de laatste weken veel te doen, voornamelijk door een clinch met Voetbal International-redacteur Sjoerd Blaauwhof. Laatstgenoemde bracht onlangs een artikel naar buiten waarin werd beschreven dat Van Hooijdonk een machtspositie had in Breda en die ook misbruikt had om zijn zoon Sydney bij een nieuwe club te stallen. NAC hield financieel niks over aan die 'transfer', wat wel verwacht zou mogen worden. Na de aantijgingen besloten Van Hooijdonk en Blaauwhof online wat modder naar elkaar te gooien.

Pi-Air heeft na deze ontstane commotie besloten om afstand te nemen van de club. "Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen dat ik voel van de STAK, de Raad van Commissarissen en de directie, ben ik door de commotie en het sentiment tot de conclusie gekomen dat het ook nu het beste is om in het belang van NAC te handelen. Daarom heb ik besloten afstand te nemen van mijn adviseursrol."

NAC heeft Van Hooijdonk bedankt voor de bewezen diensten van de afgelopen seizoenen. De oud-voetballer blijft voorlopig als analist verbonden aan de NOS, al weet Valentijn Driessen niet voor hoe lang. Blaauwhof zou namelijk nog meer informatie hebben opgedoken die Van Hooijdonk in een kwaad daglicht kan zetten.