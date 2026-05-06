Live voetbal

Van Hooijdonk vertrekt bij NAC door grote commotie

6 mei 2026, 08:41
Pierre van Hooijdonk
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Pierre van Hooijdonk is niet langer actief bij NAC Breda. Dat heeft de Brabantse club woensdag bekendgemaakt.

Om Van Hooijdonk was er de laatste weken veel te doen, voornamelijk door een clinch met Voetbal International-redacteur Sjoerd Blaauwhof. Laatstgenoemde bracht onlangs een artikel naar buiten waarin werd beschreven dat Van Hooijdonk een machtspositie had in Breda en die ook misbruikt had om zijn zoon Sydney bij een nieuwe club te stallen. NAC hield financieel niks over aan die 'transfer', wat wel verwacht zou mogen worden. Na de aantijgingen besloten Van Hooijdonk en Blaauwhof online wat modder naar elkaar te gooien.

Artikel gaat verder onder video

Pi-Air heeft na deze ontstane commotie besloten om afstand te nemen van de club. "Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC. Ondanks het vertrouwen dat ik voel van de STAK, de Raad van Commissarissen en de directie, ben ik door de commotie en het sentiment tot de conclusie gekomen dat het ook nu het beste is om in het belang van NAC te handelen. Daarom heb ik besloten afstand te nemen van mijn adviseursrol."

NAC heeft Van Hooijdonk bedankt voor de bewezen diensten van de afgelopen seizoenen. De oud-voetballer blijft voorlopig als analist verbonden aan de NOS, al weet Valentijn Driessen niet voor hoe lang. Blaauwhof zou namelijk nog meer informatie hebben opgedoken die Van Hooijdonk in een kwaad daglicht kan zetten.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
De rechtbank in Utrecht

Paspoortkwestie ten einde: NAC legt zich neer bij uitspraak rechter

  • Gisteren, 18:22
  • Gisteren, 18:22
  • 8
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk slaapt slecht door NAC-rel: 'Er wordt op de man gespeeld'

  • zo 3 mei, 19:14
  • 3 mei 19:14
  • 2
Pierre van Hooijdonk als analist bij de NOS

Ex-scout NAC Breda doet pijnlijke onthullingen na nieuws over Van Hooijdonk

  • do 30 april, 06:25
  • 30 apr. 06:25
  • 1
0 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.510 Reacties
1.059 Dagen lid
17.068 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dit was te verwachten dat van Hooijdonk niet aan zou blijven hij gaf ook een slappe interview op tv was totaal ongeloofwaardig

Celta de Grifo
11 Reacties
818 Dagen lid
1 Like
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat interview bij de NOS was inderdaad ontstellend zwak. Hoop dat ze 'm als analist ook afbestellen, snel vervangen door bijv. Theo Janssen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.510 Reacties
1.059 Dagen lid
17.068 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dit was te verwachten dat van Hooijdonk niet aan zou blijven hij gaf ook een slappe interview op tv was totaal ongeloofwaardig

Celta de Grifo
11 Reacties
818 Dagen lid
1 Like
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat interview bij de NOS was inderdaad ontstellend zwak. Hoop dat ze 'm als analist ook afbestellen, snel vervangen door bijv. Theo Janssen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws