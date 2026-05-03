Van Hooijdonk slaapt slecht door NAC-rel: 'Er wordt op de man gespeeld'

3 mei 2026, 19:14
Pierre van Hooijdonk
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Pierre van Hooijdonk heeft zondagavond bij de NOS kort gereageerd op de ophef die er afgelopen week rondom hem is ontstaan. De analist baalt zichtbaar van de ophef die er is ontstaan over zijn rol binnen NAC Breda.

Zaterdagmiddag was er tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en NAC Breda een spandoek te zien van supporters van de Brabantse club, gericht aan de NOS: "NOS, wanneer worden jullie wakker? Hij is een toezichthoudende stakker", was er te lezen. Daarmee doelden de NAC-fans op het functioneren van Van Hooijdonk, die als vaste analist actief is voor de NOS.

Aanleiding daarvoor is een artikel van Voetbal International, waarin journalist Joost Blaauwhof claimde dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits.

In gesprek met Dione de Graaff gaat Van Hooijdonk zondagavond in op de situatie: "Dit is niet leuk natuurlijk. Zeker niet als het zo op de man wordt gespeeld", zegt hij over de supporters die hem de schuld geven. "Of ik er minder goed van slaap? Ja, ik slaap minder goed, want het komt uit een aparte hoek."

Vrijdag doken er ook al spandoeken op bij het Rat Verlegh Stadion. Supportersgroepen zoals Breda Loco’s, Fr0nt76 en Vak-G hingen doeken op met teksten als ‘Nog Altijd Chaos’ (een verwijzing naar de clubnaam NAC) en ‘Pierre rot op’. Daarmee riepen zij op tot het vertrek van Van Hooijdonk uit zijn functie als commissaris bij de club.

