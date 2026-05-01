Spandoeken over Pierre van Hooijdonk duiken op bij Rat Verlegh Stadion

De fans van NAC Breda zijn er helemaal klaar mee: bij het stadion hangen boze spandoeken waarin wordt opgeroepen tot het vertrek van Pierre van Hooijdonk. Met de tekst ‘Pierre rot op’ laten de supporters zich gelden.

Supportersgroepen zoals Breda Loco’s, Fr0nt76 en Vak-G hebben spandoeken opgehangen bij het Rat Verlegh Stadion met teksten als ‘Nog Altijd Chaos’ (een verwijzing naar de clubnaam NAC) en ‘Pierre rot op’. Daarmee roepen zij op tot het vertrek van Van Hooijdonk, die actief is als adviseur technische zaken.

De problemen begonnen rond de transfer van Sydney van Hooijdonk, die transfervrij naar Estrela da Amadora in Portugal vertrok ondanks een doorlopend contract bij NAC Breda. Daardoor liep de club een mogelijke transfersom mis.

In een interview met BN DeStem vertelt algemeen directeur Remco Oversier dat dit een bewuste keuze van de club is geweest: “Op dat moment hebben wij ons percentage laten lopen. We hadden er ook voor kunnen kiezen om niet akkoord te gaan, dan had er misschien nog een percentage ingezeten. Alleen hebben wij ervoor gekozen om dat wel te doen. Pierre was op dat moment niet meer in het proces betrokken.”

Ruzie in het bestuur

Volgens Voetbal International heeft vader Pierre zich persoonlijk met deze transfer bemoeid. Hij deed dit zonder de directie van NAC goed te informeren. Om duidelijkheid te geven over de situatie schoven Pierre van Hooijdonk en algemeen directeur Remco Oversier aan bij de podcast Een Tikkie naar het Zuiden. Het optreden had echter niet het gewenste effect. Onder supporters lijkt het vertrouwen verder te zijn afgenomen.

Degradatiegevaar

NAC heeft nog maar drie wedstrijden te gaan en staat zes punten achter op een veilige plek. De Brabanders treffen nog een zwaar programma met uitwedstrijden tegen FC Utrecht en AZ Alkmaar, en een thuisduel met SC Heerenveen, waarbij alle tegenstanders nog strijden om Europese tickets.