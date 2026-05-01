Succestrainer Robin Peter kiest opvallende ‘beste ADO-wedstrijd van het seizoen’

Ook donderdagavond domineerde ADO Den Haag de prijsuitreiking tijdens het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie. Succestrainer Robin Peter verscheen na afloop voor de camera van FCUpdate en liet zijn licht schijnen over het seizoen. De Duitse oefenmeester kiest voor een opvallende ‘beste wedstrijd van het seizoen’ en reageert op een uitspraak van Hans Kraay junior.

Een ploeg die gedurende het seizoen groeit en beter en beter in zijn spel komt: voor de meeste clubs verloopt een jaar op die manier. Bij ADO Den Haag was dat heel anders. “De beste wedstrijd van het seizoen? De eerste thuiswedstrijd tegen Willem II. Die was heel erg goed”, blikt Peter tegenover Sander Kamphof terug op de verpletterende 5-1-zege op de Eredivisie-degradant.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is dat de Duitser ook de laatste thuiswedstrijd van ADO Den Haag betitelt als ‘beste duel van het seizoen’. “Ook tegen RKC Waalwijk (5-1) speelden we echt heel goed, maar we hebben dit jaar sowieso heel veel goede wedstrijden op de mat gelegd.”

Extra knap

Dat de eerste wedstrijd van het seizoen meteen de beste was, had vrijwel niemand zien aankomen. De voorbereiding van ADO verliep namelijk uitermate tumultueus. Het was, zacht gezegd, een grote puinhoop bij de club. Drie weken voor de eerste wedstrijd werd Peter aangesteld als nieuwe trainer.

Aankomend seizoen heeft Peter meer tijd om zich met ADO voor te bereiden op het Eredivisie-seizoen. “Maar we hebben vanavond gehoord dat de voorbereiding helemaal niet belangrijk is”, zegt de oefenmeester knipogend richting Kraay junior, die tijdens zijn toespraak op het Kampioensdiner liet weten dat de voorbereiding niet altijd even serieus genomen hoeft te worden.

Dan serieuzer: “Het is natuurlijk een voordeel dat we ons nu langer kunnen voorbereiden, maar het biedt uiteindelijk geen garanties over hoe we het gaan doen”, aldus Peter.