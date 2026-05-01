Live voetbal

Succestrainer Robin Peter kiest opvallende ‘beste ADO-wedstrijd van het seizoen’

1 mei 2026, 14:15
ADO Den Haag promoveert naar Eredivisie
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ook donderdagavond domineerde ADO Den Haag de prijsuitreiking tijdens het Kampioensdiner van de Keuken Kampioen Divisie. Succestrainer Robin Peter verscheen na afloop voor de camera van FCUpdate en liet zijn licht schijnen over het seizoen. De Duitse oefenmeester kiest voor een opvallende ‘beste wedstrijd van het seizoen’ en reageert op een uitspraak van Hans Kraay junior.

Een ploeg die gedurende het seizoen groeit en beter en beter in zijn spel komt: voor de meeste clubs verloopt een jaar op die manier. Bij ADO Den Haag was dat heel anders. “De beste wedstrijd van het seizoen? De eerste thuiswedstrijd tegen Willem II. Die was heel erg goed”, blikt Peter tegenover Sander Kamphof terug op de verpletterende 5-1-zege op de Eredivisie-degradant.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is dat de Duitser ook de laatste thuiswedstrijd van ADO Den Haag betitelt als ‘beste duel van het seizoen’. “Ook tegen RKC Waalwijk (5-1) speelden we echt heel goed, maar we hebben dit jaar sowieso heel veel goede wedstrijden op de mat gelegd.”

Extra knap

Dat de eerste wedstrijd van het seizoen meteen de beste was, had vrijwel niemand zien aankomen. De voorbereiding van ADO verliep namelijk uitermate tumultueus. Het was, zacht gezegd, een grote puinhoop bij de club. Drie weken voor de eerste wedstrijd werd Peter aangesteld als nieuwe trainer.

Aankomend seizoen heeft Peter meer tijd om zich met ADO voor te bereiden op het Eredivisie-seizoen. “Maar we hebben vanavond gehoord dat de voorbereiding helemaal niet belangrijk is”, zegt de oefenmeester knipogend richting Kraay junior, die tijdens zijn toespraak op het Kampioensdiner liet weten dat de voorbereiding niet altijd even serieus genomen hoeft te worden.

Dan serieuzer: “Het is natuurlijk een voordeel dat we ons nu langer kunnen voorbereiden, maar het biedt uiteindelijk geen garanties over hoe we het gaan doen”, aldus Peter.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Robin Peter

Robin Peter
ADO Den Haag
Team: ADO
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (31 jul. 1987)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
38
53
89
2
Cambuur
38
27
78
3
Willem II
38
17
68
4
De Graafschap
38
16
63
5
Almere
38
15
58

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws