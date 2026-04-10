Gemeente Dordrecht verbiedt schaaluitreiking ADO Den Haag bij kampioenschap

10 april 2026, 15:32
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

ADO Den Haag kan vrijdagavond – op bezoek bij FC Dordrecht - het kampioenschap officieel veiligstellen in de Keuken Kampioen Divisie, maar zal de schaal in dat geval niét in ontvangst nemen. Wegens veiligheidsoverwegingen heeft de gemeente Dordrecht besloten om géén schaaluitreiking te laten plaatsvinden.

ADO Den Haag is al zeker van Eredivisie-voetbal in het komende seizoen, maar kan vrijdagavond de kroon op het werk zetten met het kampioenschap. De ploeg van Robin Peter heeft aan één punt genoeg (of een nederlaag van SC Cambuur op bezoek bij FC Den Bosch) om de schaal veilig te stellen.

Toch zal ADO vrijdagavond hoe dan ook géén schaal in ontvangst nemen. De lokale driehoek van Dordrecht heeft vrijdagochtend besloten om een schaaluitreiking te verbieden. “Hoewel we de schaal natuurlijk graag direct bij het behalen van het kampioenschap in ontvangst hadden willen nemen, biedt deze ontwikkeling ook een mooie kans om dit bijzondere moment samen met zoveel mogelijk supporters in ons eigen stadion te beleven”, schrijft ADO Den Haag op de clubkanalen. ADO speelt dan, op 17 april, tegen RKC Waalwijk.

In Dordrecht is men al langer bang voor onrust rondom het duel tegen ADO Den Haag. Veel Haagse supporters probeerden deze week kaarten te bemachtigen op de thuisvakken. “We zitten niet te wachten op een hoop trammelant”, sprak algemeen directeur Hans van de Zeeuw bij Rijnmond. Op de clubwebsite maakt de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie duidelijk dat het niet is toegestaan om kaarten te verkopen.

Afgelopen seizoen kregen de supporters van ADO en Dordrecht het meermaals met elkaar aan de stok. Met die en eerdere incidenten in gedachten was al besloten dat er slechts tweehonderd fans uit Den Haag in het uitvak mogen plaatsnemen, terwijl er ruimte is voor meer dan het dubbele, zo schreef RTV Dordrecht.

