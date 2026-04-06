ADO presenteert gloednieuw shirt, maar krabbelt vier uur later al terug

ADO Den Haag speelt maandagmiddag 'gewoon' in het geel-groene shirt tegen FC Eindhoven. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie had met shirtsponsor Erreà een uniek tenue ontworpen, maar dat wordt toch niet gedragen.

Het shirt was mede ontworpen door ADO-speler Daryl van Mieghem, die daarvoor zelfs naar Italië reisde en samenwerkte met ontwerpers. Materiaalman Rob Ravestein had alle voorbereidingen al getroffen zodat de spelers het shirt konden dragen tegen Eindhoven, maar het shirt werd op het laatste moment afgekeurd.

Volgens verslaggever Cristian Willaert van ESPN stelde HFC, de vereniging achter de club, dat het gebruikte logo niet overeenkwam met het officiële clublogo, dat verplicht op het thuisshirt moet staan. Daardoor moest ADO alsnog uitwijken naar het reguliere thuistenue.

"In het nieuwe tenue heeft Van Mieghem de identiteit van Den Haag verwerkt: de zee, de golven, de duinen en een subtiele verwijzing naar ‘O, o Den Haag'", was te lezen in het persbericht dat ADO deelde over het shirt. In een promotiefilmpje was te zien dat Van Mieghem in Italië was om het shirt te tekenen.

Het shirt leidde tot veel kritiek, ook vanuit de eigen achterban. Zeker omdat ADO maandag kampioen kan worden – daarvoor moet het zelf winnen, terwijl SC Cambuur moet verliezen van FC Dordrecht – lag het tenue onder een vergrootglas. Hoewel ESPN dus beweert dat het shirt is afgekeurd vanwege het logo, wekt een tweet van ADO de indruk dat de club vooral heeft gereageerd op kritiek vanuit de achterban.

“ADO Den Haag heeft de afgelopen uren veel reacties ontvangen op het speciale tenue dat vanochtend is gepresenteerd. We zien en begrijpen de betrokkenheid van onze supporters, de vereniging en iedereen die de club een warm hart toedraagt”, schrijft de club. “De identiteit en kleuren van ADO Den Haag zijn voor velen van grote waarde zeker in een wedstrijd waarin het kampioenschap op het spel staat.”

“Na overleg is er besloten om vandaag tegen FC Eindhoven toch aan te treden in ons vertrouwde geel-groene thuistenue. Het speciaal ontworpen shirt van Daryl van Mieghem blijft een bijzonder project dat een uniek verhaal vertelt van creativiteit en een langdurig partnership met onze kledingpartner Errea. We danken iedereen voor de betrokkenheid en kijken uit naar de steun op de tribunes vandaag!”, zo luidt het bericht van ADO, vier uur na de aankondiging van het shirt.