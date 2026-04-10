ADO Den Haag gaat zondag op bezoek bij FC Dordrecht en kan daar het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie veiligstellen. In Dordrecht is men bang voor onrust, doordat veel fans van ADO proberen kaarten op de thuisvakken te bemachtigen.

ADO Den Haag verzekerde zich half maart van promotie naar de Eredivisie. Komend weekend kan de ploeg van Robin Peter ook het kampioenschap van het tweede Nederlandse niveau binnenhalen. De Hagenaars hebben aan een puntje voldoende om de titel binnen te halen, wat zondag op bezoek bij FC Dordrecht kan gebeuren. Verspeelt nummer twee SC Cambuur vrijdagavond punten bij FC Den Bosch, is ADO kampioen zonder te spelen.

In Dordrecht kijken ze niet bepaald uit naar het duel met de lijstaanvoerder, zo laat algemeen directeur Hans de Zeeuw weten tegenover Rijnmond. De bestuurder weet dat veel ADO-fans proberen om kaarten voor de thuisvakken te bemachtigen. “Ze doen er echt alles aan om bij die wedstrijd te zijn.” Bij FC Dordrecht doen ze hun uiterste best om alleen thuisfans in de thuisvakken te hebben. “We zitten niet te wachten op een hoop trammelant.” Op de clubwebsite maakt de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie duidelijk dat het niet is toegestaan om kaarten te verkopen.

Afgelopen seizoen kregen de supporters van ADO en Dordrecht het meermaals met elkaar aan de stok. Met die en eerdere incidenten in gedachten was al besloten dat er slechts tweehonderd fans uit Den Haag in het uitvak mogen plaatsnemen, terwijl er ruimte is voor meer dan het dubbele, zo schrijft RTV Dordrecht.

Ongeacht het resultaat bij FC Den Bosch - SC Cambuur verwacht De Zeeuw een beladen wedstrijd. “Ze moeten ook nog maar van ons zien te winnen. Dat is niet wat wij willen. Dus dat is ook nog een dingetje”, aldus de bestuurder, die onrust verwacht als ADO kampioen wordt aan de Krommedijk. “Helemaal als de hele huldiging bij ons gaat plaatsvinden. We zijn bang dat er een zogenoemde pitch invasion komt. Dat is zwaar ongewenst.” De Zeeuw had liever gezien dat de huldiging later op de middag zou plaatsvinden in Den Haag.

ADO Den Haag laat weten dat de club er alles aan zal doen om het feestje in Dordrecht bij een kampioenschap bescheiden te houden. “Wij zullen de schaal in ontvangst nemen op het veld, daarna gaan wij lekker de kleedkamer in en terug naar Den Haag, waar ongetwijfeld nog een feestje zal plaatsvinden”, maakt een woordvoerder duidelijk.