Driessen ziet nadeel in promotie ADO: ‘Politie met handen in het haar’

19 maart 2026, 05:55
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Met de promotie van ADO Den Haag keren er een hoop beladen duels terug in de Eredivisie, zo verwacht Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vertelt in een video-item dat de ‘politie met de handen in het haar zit’, nadat de Hagenezen zich dinsdagavond officieel verzekerden van een terugkeer op het hoogste niveau van Nederland.

Al maandenlang was het niet de vraag óf, maar wanneer ADO Den Haag promotie zou veiligstellen. De ploeg van Robin Peter kent een geweldig seizoen en klaarde dinsdagavond de klus tegen Jong FC Utrecht. Door een doelpunt van Evan Rottier in de tweede helft verzekerde de club uit Den Haag zich van een plek in de Eredivisie voor het komende seizoen.

Valentijn Driessen ziet nadeel in promotie ADO

Sportief gezien krijgt ADO de complimenten van Driessen. “Als je zes wedstrijden voor het einde gepromoveerd bent, heb je het uitstekend gedaan. Het is geweldig voor ADO om terug te keren”, begint hij. Toch houdt de journalist ook een ander gevoel over aan de promotie: “Ik denk dat de politie toch wel redelijk met de handen in het haar zit.”

Driessen legt uit: “De promotie van ADO betekent de terugkeer van allerlei derby’s, waarin supporters zich vaak niet kunnen gedragen. Denk aan ADO – FC Utrecht, ADO – Feyenoord of ADO – AFC Ajax… dat soort wedstrijden. Daar hou ik mijn hart voor vast. Hopelijk weet iedereen zich te gedragen.”

“Gisteren werd er gevraagd om het veld niet te betreden, maar dat gebeurde uiteindelijk toch weer wel. Die supporters hebben daar gewoon schijt aan. Later vertrokken ze wel. Sportief gezien is de terugkeer van ADO geweldig. Hopelijk komt alles daaromheen ook goed, anders kan de terugkeer een grote tegenvaller worden”, aldus Driessen.

