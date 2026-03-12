ADO Den Haag is door de aanklager bestraft met een voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro, met een proeftijd van twee jaar. De KNVB meldt via de officiële kanalen dat deze sanctie volgt na het racistisch bejegenen van een speler van FC Den Bosch door de Haagse aanhang tijdens de compleet geëscaleerde bekerwedstrijd eind oktober.

Het racistische gedrag vanuit het uitvak wierp een schaduw over de eerste ronde van de KNVB Beker. Terwijl de strijd op het veld in volle gang was, werd een speler van FC Den Bosch het doelwit van racistische verwensingen door meegereisde ADO-fans.

Waarom een voorwaardelijke straf?

Dat de boete van 5.000 euro voorwaardelijk is gebleven, heeft ADO te danken aan de eigen proactieve houding. "Bij het bepalen van de hoogte van het schikkingsvoorstel heeft de aanklager meegewogen dat ADO al veel maatregelen heeft genomen en nog steeds neemt om racisme in het voetbal tegen te gaan", aldus de KNVB.

Zo startte de club uit de Hofstad direct een onderzoek om de daders te identificeren en werd het meenemen van uitfans tijdelijk stopgezet nadat het ook in Leeuwarden misging.

Ontspoorde avond in De Vliert

Het racisme-incident stond niet op zichzelf tijdens een avond die volledig uit de hand liep. In de 57ste minuut, bij een 2-3 tussenstand voor ADO, escaleerde de situatie toen supporters de hekken van het uitvak openbraken en het veld opstormden. De Mobiele Eenheid (ME) moest met hondeneenheden ingrijpen om de relschoppers te verdrijven, waarna de wedstrijd ruim anderhalf uur stil lag.

Pas nadat het uitvak volledig was ontruimd, kon het duel worden uitgespeeld. In een leeg stadion knokte FC Den Bosch zich via Kévin Monzialo terug naar 3-3, om uiteindelijk na strafschoppen (5-4) te winnen. Het sportieve resultaat raakte echter volledig ondergesneeuwd door de gebeurtenissen op de tribune.