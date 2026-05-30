Arsenal wordt daags na verloren CL-finale tóch gehuldigd: 'Merkwaardig'

Hoewel Arsenal zaterdagavond in de Champions League-finale hun meerdere moesten erkennen in Paris Saint-Germain, worden The Gunners zondag tóch gehuldigd in Londen. Analist Wesley Sneijder spreekt er bij Ziggo Sport zijn verwondering over uit.

In Boedapest had het Arsenal van trainer Mikel Arteta de ultieme kroon op het seizoen kunnen zetten. Twee weken na het veiligstellen van de eerste landstitel in 22 jaar tijd maakten de Engelsen het spannend in de finale tegen favoriet en titelverdediger PSG. Kai Havertz zette Arsenal al vroeg op voorsprong met een harde pegel, maar Ousmane Dembélé maakte na een dik uur vanaf de penaltystip gelijk: 1-1. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna PSG de strafschoppen beter nam en de beker dus opnieuw mee mag nemen naar Parijs.

Ondanks het feit dat Arsenal dus met lege handen huiswaarts keert, worden Jurriën Timber (die in de tweede helft mocht invallen) en zijn ploeggenoten zondag tóch gehuldigd in hun thuisstad. De landstitel is immers nog niet gevierd met de fans, aangezien Arsenal én kampioen werd zonder zelf te spelen én dus nog een finale op het programma had staan.

Sneijder spreekt bij Ziggo Sport zijn verbazing uit over de gang van zaken. "Ik denk niet dat er heel veel vreugde zal zijn, nog", verwacht de recordinternational van het Nederlands elftal. "Het is gewoon té dicht nog op vanavond, ik vind dat wel een beetje merkwaardig, eigenlijk." Ja, de eerste titel sinds 2004 is zeker het vieren waard, maar: "Toch zit deze nog steeds in je achterhoofd", aldus Sneijder.