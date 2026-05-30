Chelsea plaatst pijnlijke tweet over Arsenal na Champions League-finale

Een opmerkelijke tweet van Chelsea, direct na de Champions League-finale. De Londenaren lijken in de tweet te sneren naar Arsenal, door een foto te delen van de een Champions League-trofee die Chelsea zelf heeft gewonnen.

Om 21.03 uur, enkele minuten nadat Paris Saint-Germain de finale won ten koste van Arsenal, plaatste Chelsea een tweet: “Kom op bezoek in London’s Home of Trophies. Boek je stadiontour op Stamford Bridgge nu.”

Bij de tweet zijn afbeeldingen geplaatst van de prijzen die Chelsea heeft gewonnen, waaronder tweemaal de Champions League. De tweet heeft miljoenen weergaven en dat is waarschijnlijk te danken aan de timing.

De tweet brengt veel reacties teweeg. “Dit was echt het perfecte moment om dit te plaatsen", schrijft een gebruiker. Een ander merkt op: "Vertel me niet dat die timing en die eerste foto toeval zijn." Ook klinkt bewondering voor de socialmedia-afdeling van Chelsea. "Geef deze admin opslag", luidt een veelgedeelde reactie.”

Vooral Chelsea-supporters genieten zichtbaar van de boodschap. Meerdere reacties verwijzen naar het feit dat Chelsea als enige Londense club de Champions League heeft gewonnen. "Kampioen van Europa, dat zullen zij nooit kunnen zingen", schrijft een fan, terwijl een ander Arsenal-supporters uitnodigt om Stamford Bridge te bezoeken: "Jullie zijn welkom om eens van dichtbij te zien hoe een Champions League-trofee eruitziet." Ook reacties als ‘Londen blijft voor altijd blauw’ en ‘Trots van Londen’ worden duizenden keren geliket.

Niet iedereen kan de actie van Chelsea waarderen. Sommige gebruikers wijzen erop dat Chelsea zelf geen succesvol seizoen achter de rug heeft. "Jullie hebben dit seizoen ook geen prijs gewonnen", reageert iemand kritisch. Een ander vindt het opvallend dat Chelsea zo snel toeslaat: "Jullie konden niet eens 24 uur wachten." Toch overheerst onder de miljoenen kijkers vooral amusement. "Chelsea is zó kinderachtig... en ik vind het geweldig.”