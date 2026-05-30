Live voetbal 1

Chelsea plaatst pijnlijke tweet over Arsenal na Champions League-finale

30 mei 2026, 21:47
Champions League trofee
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opmerkelijke tweet van Chelsea, direct na de Champions League-finale. De Londenaren lijken in de tweet te sneren naar Arsenal, door een foto te delen van de een Champions League-trofee die Chelsea zelf heeft gewonnen.

Om 21.03 uur, enkele minuten nadat Paris Saint-Germain de finale won ten koste van Arsenal, plaatste Chelsea een tweet: “Kom op bezoek in London’s Home of Trophies. Boek je stadiontour op Stamford Bridgge nu.”

Artikel gaat verder onder video

Bij de tweet zijn afbeeldingen geplaatst van de prijzen die Chelsea heeft gewonnen, waaronder tweemaal de Champions League. De tweet heeft miljoenen weergaven en dat is waarschijnlijk te danken aan de timing.

De tweet brengt veel reacties teweeg. “Dit was echt het perfecte moment om dit te plaatsen", schrijft een gebruiker. Een ander merkt op: "Vertel me niet dat die timing en die eerste foto toeval zijn." Ook klinkt bewondering voor de socialmedia-afdeling van Chelsea. "Geef deze admin opslag", luidt een veelgedeelde reactie.”

Vooral Chelsea-supporters genieten zichtbaar van de boodschap. Meerdere reacties verwijzen naar het feit dat Chelsea als enige Londense club de Champions League heeft gewonnen. "Kampioen van Europa, dat zullen zij nooit kunnen zingen", schrijft een fan, terwijl een ander Arsenal-supporters uitnodigt om Stamford Bridge te bezoeken: "Jullie zijn welkom om eens van dichtbij te zien hoe een Champions League-trofee eruitziet." Ook reacties als ‘Londen blijft voor altijd blauw’ en ‘Trots van Londen’ worden duizenden keren geliket.

Niet iedereen kan de actie van Chelsea waarderen. Sommige gebruikers wijzen erop dat Chelsea zelf geen succesvol seizoen achter de rug heeft. "Jullie hebben dit seizoen ook geen prijs gewonnen", reageert iemand kritisch. Een ander vindt het opvallend dat Chelsea zo snel toeslaat: "Jullie konden niet eens 24 uur wachten." Toch overheerst onder de miljoenen kijkers vooral amusement. "Chelsea is zó kinderachtig... en ik vind het geweldig.”

➡️ Meer over de Champions League-finale

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tijjani Reijnders

Engelse media verrassen: shock transfer voor Tijjani Reijnders

  • vr 22 mei, 17:13
  • 22 mei 17:13
  • 1
Valentijn Driessen

Driessen sneert naar Arsenal: 'Heeft niets met voetbal te maken'

  • do 21 mei, 09:45
  • 21 mei 09:45
  • 3
Jorrel Hato

Engelse pers compleet verdeeld over optreden Jorrel Hato in FA Cup-finale

  • za 16 mei, 22:23
  • 16 mei 22:23
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Paris SG - Arsenal

Paris Saint-Germain
1 - 1
Arsenal
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws