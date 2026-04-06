Zo kan ADO Den Haag maandag kampioen van de Keuken Kampioen Divisie worden

ADO Den Haag kan zich maandag kronen tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, maar de ploeg van aanvoerder Jari Vlak is daarbij wel afhankelijk van het resultaat van achtervolger Cambuur.

Beide ploegen hebben hun belangrijkste doel voor dit seizoen inmiddels bereikt: promotie naar de Eredivisie is voor zowel ADO Den Haag als SC Cambuur al een feit. De strijd in de laatste vier speelrondes richt zich daardoor volledig op de titel. Het gat tussen de koploper en de nummer twee bedraagt momenteel zeven punten in het voordeel van de Hagenaars, die na 34 wedstrijden op tachtig punten staan. Cambuur volgt met 73 punten. Omdat beide duels maandag om 16:45 uur beginnen, zal pas aan het begin van de avond duidelijk zijn of ADO de kampioensschaal daadwerkelijk omhoog mag houden.

ADO moet winnen

Mocht ADO Den Haag winnen van FC Eindhoven en Cambuur verliest van FC Dordrecht, dan zijn de Hagenaren kampioen. Als ADO wint en Cambuur een gelijkspel uit het vuur sleept, dan kunnen de Leeuwarders in theorie nog langszij komen in de resterende drie wedstrijden. De koploper moet dan wel alles verliezen en de achtervolger alles winnen. In dat geval geeft het doelsaldo de doorslag, en dat is met +44 tegenover +28 momenteel zwaar in het voordeel van de ploeg uit Den Haag.

Gelijk resultaat

Bij elk ander scenario, bijvoorbeeld als beide ploegen winnen, verliezen of gelijkspelen, schuift de ontknoping op naar de volgende speelronde. ADO Den Haag reist dan op zondag 12 april af naar FC Dordrecht, terwijl Cambuur vrijdag al in actie komt tegen FC Den Bosch.

ADO verliest

Mocht het doemscenario voor ADO Den Haag zich voltrekken en de ploeg vanmiddag verliezen, dan moet er bij een gelijkspel of overwinning van Cambuur opnieuw gerekend worden. In dat geval kan FC Den Bosch later deze week een belangrijke rol spelen in de titelstrijd. De Brabanders zijn zelf nog volop in de race voor een ticket voor de nacompetitie dus zullen ook gebrand zijn om te winnen.