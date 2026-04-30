Live voetbal 4

Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

30 april 2026, 20:45
Fans van PSV
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

PSV heeft het verzoek ingediend bij Ajax om 700 papieren kampioensschalen mee te nemen naar de Johan Cruijff Arena, zo weet het Eindhovens Dagblad. Dat verzoek is door Ajax geweigerd, omdat het voort 'extra spanningen' kan zorgen. De twee clubs treffen elkaar zaterdagavond in Amsterdam.

Voor de topper zijn sowieso al speciale maatregelen genomen. Waar er normaal gesproken plek is voor 1.600 fans in het uitvak van de Johan Cruijff Arena, zijn er voor dit duel 'slechts' zevenhonderd supporters welkom via een verplichte buscombi.

Artikel gaat verder onder video

De herinnering aan de vorige editie in de hoofdstad ligt nog vers in het geheugen. In november 2024 werd de topper tussen Ajax en PSV namelijk zonder uitsupporters gespeeld. Destijds was de vrees groot dat kwetsende spreekkoren de sfeer rondom de wedstrijd negatief zouden beïnvloeden. PSV nam het besluit toen zelf.

Ook in 2022 nam PSV geen fans mee. De hoop is dat komend weekend een stap wordt gezet richting normalisatie. "Gaat het zaterdag goed, dan is het mogelijk dat bij een volgende editie misschien weer een vol uitvak welkom is dat de PSV-spelers kan aanmoedigen", zo schrijft journalist Rik Elfrink.

"Zijn er toch weer problemen, dan is het mogelijk dat een stap terug wordt gezet. Wat dat betreft lijkt het beleid enigszins op een bonus malus-ladder bij een autoverzekering", aldus de PSV-watcher.

➡️ Meer over PSV

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 21
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • zo 26 april, 13:25
  • 26 apr. 13:25
  • 11
Kasper Dolberg

Jordi Cruijff ontevreden over Dolberg: 'Mag uitzien naar andere club'

  • vr 24 april, 16:09
  • 24 apr. 16:09
  • 7
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.495 Reacties
1.053 Dagen lid
17.028 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zal toch wel gebeuren ze willen proficiat willen op. Opzoeken op de kampioen schap om extra te profileren tegen ajax weer we zullen zaterdag afwachten waar dit weer naar toe lijdt

CG
3.411 Reacties
1.011 Dagen lid
13.857 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Spanning oproepen heeft geen zin. Ajax heeft na mijn mening dus gelijk. Wat zitten de rest dan te zeiken?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Link gekopieerd!
avatar

avatar

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws