Ajax weigert verzoek van PSV: 'Mag niet mee de Johan Cruijff ArenA in'

PSV heeft het verzoek ingediend bij Ajax om 700 papieren kampioensschalen mee te nemen naar de Johan Cruijff Arena, zo weet het Eindhovens Dagblad. Dat verzoek is door Ajax geweigerd, omdat het voort 'extra spanningen' kan zorgen. De twee clubs treffen elkaar zaterdagavond in Amsterdam.

Voor de topper zijn sowieso al speciale maatregelen genomen. Waar er normaal gesproken plek is voor 1.600 fans in het uitvak van de Johan Cruijff Arena, zijn er voor dit duel 'slechts' zevenhonderd supporters welkom via een verplichte buscombi.

De herinnering aan de vorige editie in de hoofdstad ligt nog vers in het geheugen. In november 2024 werd de topper tussen Ajax en PSV namelijk zonder uitsupporters gespeeld. Destijds was de vrees groot dat kwetsende spreekkoren de sfeer rondom de wedstrijd negatief zouden beïnvloeden. PSV nam het besluit toen zelf.

Ook in 2022 nam PSV geen fans mee. De hoop is dat komend weekend een stap wordt gezet richting normalisatie. "Gaat het zaterdag goed, dan is het mogelijk dat bij een volgende editie misschien weer een vol uitvak welkom is dat de PSV-spelers kan aanmoedigen", zo schrijft journalist Rik Elfrink.

"Zijn er toch weer problemen, dan is het mogelijk dat een stap terug wordt gezet. Wat dat betreft lijkt het beleid enigszins op een bonus malus-ladder bij een autoverzekering", aldus de PSV-watcher.