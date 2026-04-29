Phillip Cocu had een tumor in zijn rug als trainer van PSV: 'Was heel moeilijk'

29 april 2026, 14:20
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Phillip Cocu heeft in een interview met zaakwaarnemer Rob Jansen teruggeblikt op een lastige periode in zijn leven. In 2014, toen Cocu actief was als trainer van PSV, werd er namelijk een goedaardige tumor in zijn rug geconstateerd.

Cocu spreekt in gesprek met Jansen over een 'hele lastige periode' die hij twaalf jaar geleden heeft doorgemaakt: "Ik had wat klachten en uiteindelijk ben ik onder die scan gegaan. Dan zien ze iets, maar is het nog niet duidelijk wat. Die periode was heel moeilijk", blikt hij terug in het programma 1 op 1.

De oud-trainer van onder meer PSV en Vitesse vervolgt: "Ik ben toch al een binnenvetter. Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het moest worden weggehaald, ben ik in Leiden terechtgekomen. Het kwam dicht bij het ruggenmerg. Toen was het een kwestie van richten op de operatie. Daarna hoorde ik gelukkig dat het helemaal goed was gegaan."

De periode heeft het leven van Cocu flink veranderd: "Ik sta sindsdien anders in het leven. Op een gekke manier heeft het me misschien ook geholpen als hoofdtrainer van PSV. In het eerste jaar dacht je aan niets anders. Het hielp me enorm te relativeren. Natuurlijk bleef ik een absolute winnaar en je gaat er vol passie in, maar het heeft wel een bepaalde balans in mijn leven gebracht."

Phillip Cocu

Phillip Cocu
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (29 okt. 1970)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

