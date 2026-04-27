Kijkers zeggen massaal hetzelfde over Wesley Sneijder in The Masked Singer

27 april 2026, 23:03   Bijgewerkt: 23:13
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Wesley Sneijder heeft een nieuwe kant van zichzelf laten zien. De recordinternational van het Nederlands elftal verscheen maandagavond in de speciale Koningsdag-editie van het zangprogramma The Masked Singer. Kijkers zijn enthousiast over zijn optreden.

Voor het eerst maakte The Masked Singer een speciale editie voor Koningsdag. Sneijder zong vermomd in het kostuum van ‘Prins Pils’ het nummer Just Say Hello van René. Froger. Zijn inleidende video bevatte wat hints richting zijn identiteit. Zo was er een verwijzing naar het getal 134, het aantal interlands dat Sneijder voor Oranje speelde, en naar zijn rugnummer 10.

Sneijder werd uiteindelijk ontmaskerd. Juryleden Monica Geuze, Buddy Vedder, Gerard Joling en Carlo Boszhard hadden allemaal goed geraden dat hij in het pak schuilging. “Het was best wel grappig. Ik vond het best wel leuk eigenlijk”, zei de voormalig middenvelder. “Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel kapot nu. Het was echt zwaar. Hoe ze wisten dat ik het was? Ik denk toch wel die 134.”

Sneijder won het programma niet, maar krijgt wel complimenten voor zijn act. Op sociale media zijn veel positieve reacties te lezen. "Geweldig gedaan", klinkt het bijvoorbeeld op de Facebook-pagina van FCUpdate. "Geweldig dit. Is op zijn lijf geschreven", schrijft een andere kijker. "Ik vind het leuk dat hij in een pak zat. Ik volg ook Football Island, daar zit hij ook in. Ook leuk om naar te kijken als voetbalfan.”

Het optreden van Sneijder is hier te bekijken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

