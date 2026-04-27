Theo Janssen denkt dat Robin van Persie eerder dingen aanneemt van Dick Advocaat dan van zijn eigen assistent-trainers. Vorige maand keerde Advocaat als adviseur terug bij Feyenoord: hij staat Van Persie bij, die worstelt in zijn eerste volledige seizoen als hoofdtrainer in De Kuip.

"Ik denk dat Van Persie heel veel respect heeft voor Dick als trainer'', zegt Janssen maandagavond bij Rondo. “Ik denk dat de staf waar Van Persie mee werkt, dat dat minder is. Dat hij daar minder snel iets van aanneemt. Ik denk dat hij meer luistert naar een type-Dick, dan de assistenten om zich heen." Van Persie werkt met René Hake, John de Wolf, Brian Pinas en Etiënne Reijnen als assistenten.

Youri Mulder merkt dat de komst van Advocaat vooralsnog goed lijkt uit te pakken voor Feyenoord. ''Ik zie wel dat het veldspel wat anders is. Niet zo open. Het is meer georganiseerd. Ik vond het bij Feyenoord dat ze vaak voorin de bal wilden afpakken en het wagenwijd open hadden. Dat is echt wel veranderd. Als je kijkt naar het begin van het seizoen, de beslissingen die hij toen heeft gemaakt, waren geen handige beslissingen. Dat was met Advocaat erbij nooit gebeurd, met de aanvoerders."

Van Persie wil Advocaat behouden

Van Persie liet op de persconferentie na het duel met FC Groningen weten te hopen op een langer verblijf van Advocaat. Hij liet weten bijna dagelijks te spreken met de adviseur.

“Dick is hier elke dinsdag en vrijdag, verder spreek ik hem dagelijks als hij niet op het trainingscomplex is. We bellen echt bij elke dag, sparren over van alles en nog wat. Dat doe ik ook met de rest van de staf, maar Dick brengt op een heel relaxte en leuke manier zaken in. Hij stelt kritische vragen en denkt mee”, zo zei Van Persie.

De trainer van Feyenoord ging vervolgens wat dieper in op de precieze samenwerking. "Hij praat ook met spelers, met mijn collega-trainers en is in principe bij veel besprekingen. We sparren ook over spelers, over de wedstrijden, nemen scenario’s door voor momenten dat we voor of achter staan in een wedstrijd. Daar speelt Dick een fijne rol in."

Toen Van Persie de vraag kreeg of hij Advocaat graag voor deze rol zou willen behouden volgend seizoen, was hij duidelijk. "Ja. Het moet uiteraard ook bij Dick passen, privé ook. Als hij het even leuk vindt als ik, dan zou het heel goed zijn."