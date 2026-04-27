Het kort geding tussen NAC Breda en de KNVB dient dinsdag 28 april in de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Er is goed nieuws voor geïnteresseerden: de zitting is live te volgen via een livestream. Hier lees je precies waar en wanneer je de livestream kunt kijken, én waar de zaak inhoudelijk over gaat.

Hoe laat is het kort geding?

Het kort geding tussen NAC Breda en de KNVB begint op dinsdagochtend 28 april 2026, 09:00 uur. Vanaf dat moment start ook direct de livestream, waardoor je niets hoeft te missen van de zitting.

Hier kun je de livestream van het kort geding kijken

De rechtbank heeft besloten de zitting openbaar uit te zenden via deze link. Daarmee speelt men in op de grote publieke interesse en wordt maximale transparantie geboden. De livestream maakt het mogelijk om het volledige kort geding real-time te volgen, inclusief pleidooien van beide partijen en eventuele vragen van de rechter.

Voor wie fysiek aanwezig wil zijn: de zitting is openbaar, maar het aantal plekken is zeer beperkt. Er geldt een strikt ‘vol = vol’-beleid en vooraf aanmelden is niet mogelijk.

Waar gaat het kort geding van NAC Breda over?

De zaak draait om de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC Breda op 15 maart 2026. In dat duel speelde een speler mee die niet speelgerechtigd bleek (Dean James), omdat hij niet langer over de Nederlandse nationaliteit beschikte.

NAC Breda eiste dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou worden, maar de KNVB wees dat verzoek af. Daarop besloot NAC naar de voorzieningenrechter te stappen.

De kernvraag in dit kort geding: had de KNVB de wedstrijd moeten laten overspelen, of mocht de bond het resultaat laten staan?

Welke uitkomst wordt verwacht?

Volgens sportrechtadvocaten is de uitkomst allesbehalve zeker. In gesprek met ESPN schetst Nick Poggenklaas een volledig open strijd. “Het zal er vooral om gaan of het competitiebestuur het besluit op goede gronden heeft genomen, of dat er iets geks is gebeurd.”

Joost Verlaan ziet zelfs een licht voordeel voor NAC. “Het is bepaald geen kansloze zaak. Maar juridisch gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.”

De discussie spitst zich toe op de interpretatie van de reglementen. “Het reglement schrijft op een best rare manier voor wanneer het competitiebestuur kan besluiten om een wedstrijd opnieuw te laten spelen", zegt Poggenklaas.

Wanneer volgt de uitspraak?

Het is nog onduidelijk wanneer de rechter uitspraak doet. Dat wordt meestal tijdens of kort na de zitting bekendgemaakt.