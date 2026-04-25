Van Persie hoopt enorm op 'verlenging' van Advocaat bij Feyenoord

Robin van Persie hoopt dat Dick Advocaat ook volgend seizoen sportief adviseur is bij Feyenoord. De laatste weken gaat het weer wat beter met de Rotterdammers, mogelijk ook door de adviezen van Advocaat.

De ervaren trainer is nu meer dan een maand adviseur bij de Kuip-club: elke week overlegt hij tweemaal met trainer Van Persie. Laatstgenoemde is zeer te spreken over die samenwerking, zo meldt hij op de persconferentie na Feyenoord - FC Groningen. "Dick is hier elke dinsdag en vrijdag, verder spreek ik hem dagelijks als hij niet op het trainingscomplex is. We bellen echt bij elke dag, sparren over van alles en nog wat. Dat doe ik ook met de rest van de staf, maar Dick brengt op een heel relaxte en leuke manier zaken in. Hij stelt kritische vragen en denkt mee.’"

De huidige coach van Feyenoord gaat vervolgens wat dieper in op de precieze gang van zaken. "Hij praat ook met spelers, met mijn collega-trainers en is in principe bij veel besprekingen. We sparren ook over spelers, over de wedstrijden, nemen scenario’s door voor momenten dat we voor of achter staan in een wedstrijd. Daar speelt Dick een fijne rol in."

Wanneer Van Persie de vraag krijgt of hij Advocaat graag voor deze rol zou willen behouden volgend seizoen, klinkt een volmondige 'ja'. "Het moet uiteraard ook bij Dick passen, privé ook. Als hij het even leuk vind als ik, dan zou het heel goed zijn." Niet veel later krijgt RvP de kritische vraag of hij het ook zonder Advocaat kan en begint de Feyenoord-trainer te lachen. "Dat moet nog blijken he?"