Ueda schiet Feyenoord met dubbelslag weer dichter bij Champions League

25 april 2026, 18:23   Bijgewerkt: 18:29
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Feyenoord heeft zondag overtuigend gewonnen van FC Groningen. De uitploeg had weinig te vertellen in De Kuip en werd uiteindelijk met 3-1 naar huis gestuurd.

Feyenoord begon voorspoedig aan het duel. Binnen de eerste minuut was er al een kans voor Luciano Valente, die zijn schot gekraakt zag worden. Daarna bleven de Rotterdammers aanzetten en dat leverde uiteindelijk ook de 1-0 op. Uit een ingooi kwam de bal via Anis Hadj Moussa en Valente richting Jordan Bos, die heel fraai met rechts binnenschoot: 1-0.

FC Groningen probeerde daarna wat meer offensief druk zetten, maar veel leverde dat niet op. Het was juist Feyenoord dat weer toesloeg. Na een prachtige lange trap van Timon Wellenreuther werd Bos gelanceerd, die vrij op de vijandelijke zestien afkon. Daar werd hij lichtjes aangetikt door Etienne Vaessen, die zo een penalty veroorzaakte. Eredivisie-topscorer Ayase Ueda zag zijn kans schoon en voegde weer een goal toe aan zijn doelpuntenaantal.

FC Groningen bleef daarna vrij machteloos voor rust: Feyenoord had weinig moeite met de tegenstander in groen-wit. Na de theepauze bleef dit echter het geval. De ploeg van Dick Lukkien kon aanvallend geen vuist maken.

De Rotterdammers waren op hun beurt ook niet magistraal in de tweede helft, maar tekende uiteindelijk wel voor de 3-0. In minuut 67 kreeg Ueda de bal strak aangespeeld van Targhalline, waarna de spits soepeltjes wegdraaide bij zijn directe tegenstander en vervolgens van net buiten de zestien raakschoot. In één handomdraai legde de Japanner de bal fraai in de hoek.

Vervolgens nam het tempo in de wedstrijd helemaal af. Feyenoord-fans schrokken nog toen Tsuyoshi Watanabe zichzelf leek te blesseren. Bij een duel leek de verdediger last te krijgen van zijn linkerbeen, waarna hij ook direct zijn hand opstak. Watanabe speelde gewoon verder, maar werd vervolgens uit voorzorg wel gewisseld. De wedstrijd kabbelde vervolgens voort, maar eindigde nog wel met een laat doelpunt: Oussame Targhalline verspeelde de bal knullig, waardoor Dies Janse profiteerde. De Groningen-verdediger legde af op Thom van Bergen, die eenvoudig binnen kon tikken. Enkele minuten later zou Danny Makkelie affluiten en de wedstrijd met een 3-1 stand besluiten.

De kikker
466 Reacties
1.108 Dagen lid
663 Likes
De kikker
Kameraden bekijk het van de positieve kant. Elk nadeel heeft zijn voordeel, de kans is weer iets groter geworden dat van Persie ook volgend seizoen weer voor de groep staat.

Quarlon
Quarlon
Eindelijk weer eens een solide wedstrijd waar er geen spanning in zat. Nu rustig kijken naar de concurrentie.

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
23
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

