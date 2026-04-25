Ilai Grootfaam, die na zaterdagavond de jongste debutant ooit is van Feyenoord, heeft voor een grappig tv-moment gezorgd voor de interviewcamera van ESPN. Samen met Hans Kraay junior neemt hij geboren profvoetballers uit zijn geboorteprovincie Zeeland door, maar heeft hij geen flauw idee wie Feyenoord-icoon Willem van Hanegem is.

Grootfaam maakte zaterdagavond zijn debuut tegen FC Groningen en is met zestien jaar en 41 dagen de jongste Feyenoorder ooit. Na afloop verscheen de voormalig Ajacied voor de camera van ESPN, waar hij meteen met een opvallende uitspraak kwam.

De in Vlissingen geboren middenvelder krijgt van Hans Kraay junior de vraag of hij meer Zeeuwse voetballers kent. “Volgens mij Bart Nieuwkoop, die komt ook uit Zeeland. Dies Janse komt ook uit Zeeland, en Jan Paul van Hecke”, somt Grootfaam op.

Kraay junior vraagt zich af wanneer de Feyenoord-debutant de naam van Van Hanegem – geboren in Breskens – noemt. “Van Hanegem?” Grootfaam komt met een goudeerlijk antwoord: “Die ken ik niet.” Kraay junior: “Ken je Willem van Hanegem niet? Een grootheid?”

Grootfaam herhaalt: “Nee, die ken ik niet”, lacht hij ietwat ongemakkelijk. “Ik zou zeggen, dit laatste stukje knippen we uit het interview, maar Van Hanegem vergeeft dit je wel”, sluit Kraay jr. af.

Willem van Hanegem geldt als een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis van Feyenoord. De oud-middenvelder, bijgenaamd ‘De Kromme’, was een belangrijke kracht in het elftal dat in 1970 de Europa Cup I won en groeide uit tot een clubicoon in De Kuip. Ook speelde hij jarenlang voor het Nederlands elftal en bereikte hij in 1974 de WK-finale. Na zijn actieve loopbaan was Van Hanegem onder meer trainer en analist, en bleef hij een invloedrijke stem binnen het Nederlandse voetbal.