Groep K onder de loep: Ronaldo’s laatste jacht en een historisch debuut

Groep K belooft direct vanaf de start een interessante poule te worden. Met topland Portugal, het aanvallende Colombia, WK-debutant Oezbekistan en het teruggekeerde DR Congo is er genoeg te beleven. FCUpdate neemt alle WK-poules onder de loep en vandaag kijken we naar Groep K.

Portugal en Colombia zijn op papier de grote favorieten om door te gaan naar de volgende ronde. DR Congo en Oezbekistan zullen waarschijnlijk moeten strijden om een plekje bij de beste nummers drie, in de hoop zo de knock-outfase te bereiken.

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De groep begint op woensdag 17 juni om 19.00 uur. Portugal neemt het dan in Houston op tegen DR Congo. Alle ogen zijn deze zomer weer gericht op Cristiano Ronaldo. De superster is inmiddels 41 jaar oud, maar begint in Noord-Amerika aan zijn allerlaatste kans op de ontbrekende WK-beker. Met creatieve spelers als Bruno Fernandes en Bernardo Silva achter zich krijgt hij veel mogelijkheden om doelpunten te scoren.

Op 18 juni om 04.00 uur 's nachts, spelen de andere twee landen tegen elkaar: Oezbekistan en Colombia ontmoeten elkaar in Mexico-Stad. Colombia kende een sterke kwalificatiereeks en won zelfs van Brazilië en Argentinië. Onder bondscoach Néstor Lorenzo spelen de Zuid-Amerikanen aanvallend en met veel druk naar voren. Met Luis Díaz (Bayern München) op de vleugel en de ervaren Davinson Sánchez (oud-Ajax) achterin staat er een sterke ploeg. Ook publiekslieveling James Rodríguez is er weer bij om zijn land te sturen.

Voor tegenstander Oezbekistan is de wedstrijd in Mexico-Stad nu al historisch. Het land doet voor de allereerste keer mee aan een WK. De ploeg staat onder leiding van de bekende Italiaanse bondscoach Fabio Cannavaro, die in 2006 zelf als speler wereldkampioen werd. Oezbekistan speelt heel compact en verdedigend. De belangrijkste man achterin is de pas 22-jarige Abdukodir Khusanov, die vorig jaar voor veel geld de overstap maakte naar Manchester City.

In de tweede speelronde, die begint op 23 juni, speelt Portugal tegen Oezbekistan. Een dag later treedt Colombia aan tegen DR Congo. De Congolezen zijn na meer dan vijftig jaar afwezigheid eindelijk weer terug op een WK. Na een lange en spannende route via de play-offs dwongen ze op het allerlaatste moment hun ticket af. Met rechtsback Aaron Wan-Bissaka (West Ham United) en all-time topscorer Cédric Bakambu heeft de ploeg genoeg kwaliteit om het de grote landen lastig te maken. Bovendien krijgen ze steun van een bijzondere superfan op de tribune: 'Lumumba', een supporter die als een menselijk standbeeld de hele wedstrijd stilstaat om te vragen voor vrede in zijn land.

Op zaterdag 27 juni vallen de definitieve beslissingen in deze groep. Colombia en Portugal spelen dan om 01.30 uur in Miami waarschijnlijk rechtstreeks tegen elkaar om de groepswinst. Tegelijkertijd vechten DR Congo en Oezbekistan waarschijnlijk om een plekje bij de beste nummers drie, in de hoop zo de knock-outfase te bereiken

17 juni – 19:00 uur: Portugal – DR Congo in Houston

18 juni – 04:00 uur: Oezbekistan – Colombia in Mexico-Stad

23 juni – 19:00 uur: Portugal – Oezbekistan in Houston

24 juni – 04:00 uur: Colombia – DR Congo in Zapopan

27 juni – 01:30 uur: Colombia – Portugal in Miami

28 juni – 01:30 uur: DR Congo – Oezbekistan in Atlanta