Ajax heeft de nieuwe eerste spits binnen: . De Amsterdamse club zou een enorm bedrag van maximaal 25 miljoen euro betalen voor de 23-jairge Braziliaan, maar volgens De Telegraaf valt de transfersom een stuk lager uit.

Het is snel gegaan. Zondagochtend werd Ajax voor het eerst in verband gebracht met Leonardo en zondagavond was er al een definitief akkoord. Maandag zal de Braziliaanse aanvalsleider medisch worden gekeurd in Amsterdam. Als die keuring goed verloopt, zet hij spoedig zijn handtekening onder een contract tot medio 2031.

Artikel gaat verder onder video

Volgens verschillende media, waaronder de Braziliaanse tak van ESPN en de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano, is met de deal een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid. Daarmee zou Leonardo na Steven Bergwijn de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Ajax worden.

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij ligt de transfersom echter aanzienlijk lager. Ook Fabrizio Romano meldt inmiddels dat Ajax tóch geen 25 miljoen euro betaalt voor Leonardo. Technisch directeur Jordi Cruijff zou maximaal negentien miljoen euro neertellen voor de Braziliaanse spits, die bovendien bereid was salaris in te leveren om de overstap naar de Johan Cruijff ArenA mogelijk te maken.

Kennismaken met de nieuwe spits van Ajax? Lees hier onze analyse over Marcos Leonardo.