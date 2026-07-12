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25 miljoen euro? Ajax betaalt veel minder geld voor Marcos Leonardo

12 juli 2026, 19:56   Bijgewerkt: 20:01
Marcos Leonardo/Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ajax heeft de nieuwe eerste spits binnen: Marcos Leonardo. De Amsterdamse club zou een enorm bedrag van maximaal 25 miljoen euro betalen voor de 23-jairge Braziliaan, maar volgens De Telegraaf valt de transfersom een stuk lager uit.

Het is snel gegaan. Zondagochtend werd Ajax voor het eerst in verband gebracht met Leonardo en zondagavond was er al een definitief akkoord. Maandag zal de Braziliaanse aanvalsleider medisch worden gekeurd in Amsterdam. Als die keuring goed verloopt, zet hij spoedig zijn handtekening onder een contract tot medio 2031.

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Volgens verschillende media, waaronder de Braziliaanse tak van ESPN en de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano, is met de deal een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid. Daarmee zou Leonardo na Steven Bergwijn de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Ajax worden.

Volgens Ajax-watcher Mike Verweij ligt de transfersom echter aanzienlijk lager. Ook Fabrizio Romano meldt inmiddels dat Ajax tóch geen 25 miljoen euro betaalt voor Leonardo. Technisch directeur Jordi Cruijff zou maximaal negentien miljoen euro neertellen voor de Braziliaanse spits, die bovendien bereid was salaris in te leveren om de overstap naar de Johan Cruijff ArenA mogelijk te maken.

Kennismaken met de nieuwe spits van Ajax? Lees hier onze analyse over Marcos Leonardo.

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Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1
2023/2024
Benfica
14
7

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