Wesley Sneijder deelt emotioneel bericht: 'Ik mis je, elke dag weer'

12 juli is een emotionele dag voor de familie Sneijder. Het is precies drie jaar geleden dat Sylvia Sneijder, de moeder van recordinternational Wesley Sneijder, overleed. Om die reden staan Wesley en zijn broer Rodney zondag op sociale media uitgebreid stil bij haar overlijden.

Bij de moeder van Wesley Sneijder werd in 2022 longkanker vastgesteld. In juli 2023 overleed Sylvia op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van die ziekte. Sneijder had een hechte band met zijn moeder. In gesprek met LINDA. vertelde hij onlangs nog dat hij haar, net als zijn vader, iedere dag mist. "Als ik land op Schiphol en terugrijd naar Utrecht, heb ik nog steeds het gevoel dat ik even een bakkie ga doen bij mijn ouders. Tot op de dag van vandaag, maar het kan niet meer."

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Nu het 12 juli is, staat Sneijder op sociale media uitgebreid stil bij het verlies van zijn moeder. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Sommige mensen laten een leegte achter die nooit meer wordt opgevuld. Jouw liefde, je warmte en de mooie herinneringen draag ik elke dag met me mee", schrijft hij. Uit zijn bericht blijkt hoe sterk de band met zijn moeder was. "Hoewel je er niet meer bent, blijven jouw liefde en warmte altijd bij me. Ik mis je nog steeds, elke dag weer. Niet alleen op dagen als vandaag, maar juist in de kleine momenten waarop ik je zo graag nog even zou willen spreken, je stem zou willen horen of je een knuffel zou willen geven. Drie jaar zonder jou, maar voor altijd in mijn hart", besluit Sneijder.

Ook zijn broer Rodney staat op sociale media stil bij de sterfdag van hun moeder. "Vandaag is het alweer drie jaar geleden dat je aan je laatste reis begon en mijn leven voorgoed veranderde. Je liefde, je humor, je eerlijkheid en alles wat jou zo bijzonder maakte, draag ik voor altijd met me mee. Ik ben dankbaar en trots dat ik jou mijn moeder mag noemen."