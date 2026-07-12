Ronald Koeman junior maakt veel los met opvallend interview

Ronald Koeman junior nam het deze week publiekelijk op voor zijn vader na de forse kritiek op diens functioneren als bondscoach van Oranje. Daarbij spaarde hij ook de analisten niet. Zijn uitspraken zorgen nu zelf voor de nodige discussie.

Koeman junior was donderdag te gast in het programma Het Oranje Café van SBS6. Daar gaf hij zijn visie op de kritiek op de prestaties van zijn vader als bondscoach van het Nederlands elftal. De doelman van Telstar nam het voor hem op en haalde uit naar de volgens hem respectloze toon van Valentijn Driessen. Ook verschillende analisten moesten het ontgelden: "Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar al die analisten hadden er vroeger zelf een schijthekel aan dat er over ze werd gezeurd. En nu doen ze precies hetzelfde. Dat vind ik vervelend", zei de 31-jarige doelman.

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De goalie van Telstar doelde daarmee onder meer op Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, de vaste NOS-analisten rondom wedstrijden van het Nederlands elftal. "Die hebben het allemaal vroeger meegemaakt, hoe vervelend het is. Ook voor de familie. Maar zij moeten natuurlijk ook een boterham verdienen."

Robert Maaskant houdt een dubbel gevoel over aan de uitspraken van de doelman, zo laat hij weten in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik begrijp wat kritiek met de familie kan doen, maar ik vind het ook wel een beetje aan de softe kant", geeft de analist eerlijk toe. "In de voetballerij is het namelijk nóóit anders geweest. Wij zijn in Nederland qua sportjournalistiek nog redelijk netjes, terwijl ze in Engeland en Duitsland veel meedogenlozer zijn. Er zitten een paar zuigers bij die dat doen om content te creëren."

Maaskant vervolgt: "Laat ik direct duidelijk zijn: er is een verschil tussen de inhoud en de relatie. Je kunt een héél goede relatie met Koeman hebben, maar dat wil niet zeggen dat je zijn keuzes niet mag bespreken. Wij hebben allemaal gezien dat de tactische keuzes niet goed hebben uitgepakt. Daar móéten wij iets over zeggen. Dat betekent niet dat ik Koeman geen fijne man vind of geen respect heb voor zijn carrière", maakt de oud-trainer van onder meer NAC Breda, Helmond Sport en VVV-Venlo duidelijk.

Hedwiges Maduro, eveneens te gast in het programma van Sportnieuws.nl, kan zich vinden in de woorden van Maaskant. Kritiek hoort erbij, al mogen analisten volgens hem ook kritisch naar zichzelf kijken. "Iedereen mag kritiek hebben op je keuzes, maar wel met respect. Je hoort aan de toon van de vraagstelling of iemand respect heeft. Ik kan geen analist opnoemen die niet met respect over Koeman heeft gesproken, maar ik vind wel dat ze verantwoordelijkheid mogen nemen voor bepaalde uitspraken."

Daarmee doelt Maduro onder meer op suggesties van analisten om het Nederlands elftal in een 5-3-2-formatie te laten spelen. "En dan spelen ze een keer met een vijfmansverdediging en dan hoor je die analisten niet meer. Er mag soms best wat meer zelfkritiek zijn. Ook analisten en journalisten mogen in de spiegel kijken."