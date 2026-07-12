Na grote rel komt Gianni Infantino met nieuw omstreden WK-plan

Gianni Infantino overweegt serieus om het WK opnieuw uit te breiden. De FIFA-voorzitter wil onderzoeken of er in de toekomst liefst 64 landen (!) kunnen deelnemen aan het eindtoernooi.

Dat laat Infantino weten in gesprek met de Zwitserse televisiezender Blue Sport. De FIFA-preses zegt na afloop van het huidige WK de tijd te nemen om de mogelijkheden voor een verdere uitbreiding onder de loep te nemen: "Na dit toernooi gaan we dat rustig onderzoeken. Ik vind het belangrijk dat je, als je een WK organiseert, dat voor de hele wereld doet. Dus niet alleen voor Europa en Zuid-Amerika. Elk land zou moeten kunnen dromen van deelname aan het WK. Je ziet dat de kwaliteit van de teams overal ter wereld extreem hoog is en steeds hoger wordt."

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, wijst Infantino op de prestaties van de Afrikaanse landen op dit WK. Hij benadrukt dat negen van de tien Afrikaanse deelnemers de knock-outfase hebben bereikt. "Bij het vorige WK lukte dat slechts vijf Afrikaanse landen. Dat laat zien hoe belangrijk het is om alle teams erbij te betrekken en ze deze kans te geven."

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Die vergelijking verdient wel enige nuance. Op het huidige WK plaatsen aanzienlijk meer landen zich voor de knock-outfase dan tijdens het WK van 2022 in Qatar. Daardoor is de kans op een plek in de volgende ronde ook groter.

Een WK met 64 deelnemers zou opnieuw een historische uitbreiding betekenen. Het huidige WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is met 48 deelnemende landen al het grootste eindtoernooi ooit.

Kritiek

Het idee is al eens eerder geopperd en kwam Infantino destijds op veel kritiek te staan, onder meer van UEFA-president Aleksander Ceferin: “Ik denk dat het geen goed idee is voor het WK zelf en ook niet voor de kwalificaties. Ik ondersteun het idee niet", zei hij een jaar geleden.