UEFA-baas komt met heldere boodschap over WK met 64 teams

Aleksander Ceferin, president van de UEFA, heeft zijn kritiek geuit op het voorstel om het wereldkampioenschap voortaan met 64 landen te spelen. Het idee werd geopperd tijdens een raadsvergadering van de FIFA, maar de UEFA-baas is er fel op tegen en noemt het een ‘slecht idee’.

In maart kwam al naar buiten dat wereldvoetbalbond FIFA zou overwegen om 64 landen mee te laten doen aan het WK. Het aankomende wereldwijde toernooi in 2026 zal al plaatsvinden met 48 deelnemers, maar volgens Ignacio Alonso, de voorzitter van de Uruguayaanse voetbalbond, is dat nog niet genoeg. Alonso opperde het idee om in 2030 64 deelnemers toe te laten tijdens een raadsvergadering en volgens de eigen regels is de FIFA zo’n geval verplicht om het idee te onderzoeken.

Uiteraard komen met een dergelijke formatverandering verschillende voor- en nadelen naar voren. Een groter WK levert meer geld op voor de FIFA en dus uiteindelijk ook de nationale bonden. Bovendien maken kleinere landenteams meer kans om zich te kwalificeren. Nadelen zijn de vergrote CO2-uitstoot, de grote hoeveelheid wedstrijden en dus belasting voor spelers, de verkleining van het aantal potentiële gastlanden en het minder aantrekkelijk of zelfs overbodig worden van kwalificatietoernooien.

UEFA-president Ceferin spreekt zich na afloop van het laatste jaarlijkse congres van de bond uit over de eventuele uitbreiding van het toernooi. De Sloveen richt zich met name op het laatstgenoemde nadeel: “Ik denk dat het geen goed idee is voor het WK zelf en ook niet voor de kwalificaties. Ik ondersteun het idee niet. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is vreemd dat we er nog niet van wisten voordat het voorstel werd gedaan”, aldus Ceferin.

