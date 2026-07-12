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Groot enthousiasme over Ajax-aankoop: 'Het is fantasieloos, maar...'

12 juli 2026, 21:58
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Robert Maaskant en Hedwiges Maduro vinden dat Ajax uitstekende zaken heeft gedaan met het aantrekken van Daley Blind. Volgens de analisten gaat de ervaren verdediger in de Eredivisie van grote waarde zijn voor de ploeg van Míchel, zo laten ze weten in een podcast van Sportnieuws.nl.

Blind werd deze week gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Ajax. De centrumverdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, was transfervrij na de degradatie van Girona uit La Liga. Ajax-trainer Míchel kent Blind nog uit hun gezamenlijke periode in Spanje en wilde hem graag meenemen naar Amsterdam. De ervaren verdediger wordt door de Spanjaard gezien als een verlengstuk van de technische staf binnen de selectie.

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Maaskant denkt, net als Míchel, dat Blind van grote waarde kan zijn voor de Amsterdammers. "Ik vind Daley Blind een uitstekende speler. In de Eredivisie gaat hij zeker een absolute meerwaarde zijn. Ik vond het wel wat fantasieloos van Ajax", geeft Maaskant toe. "Alleen, het scouten van jonge spelers is gewoon vreselijk moeilijk in deze markt, omdat al die Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse clubs zich daar ook begeven. Dan kom je uiteindelijk bij Blind uit, die ook meer in de organisatie kan gaan doen. Al met al een uitstekende aankoop."

'Jonge spelers helpen'

Hedwiges Maduro, eveneens te gast in de podcast van Sportnieuws.nl, denkt dat de jongere spelers van Ajax veel baat kunnen hebben bij de komst van Blind. "Hij doet het niet meer voor zijn eigen carrière. Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven. Blind kan jonge spelers vertellen wat er nodig is om de top te halen. Je zag hem op zijn eerste training ook meteen de coaching oppakken. Alleen daarvan werd ik al vrolijk."

Vind jij dat Daley Blind een goede aanwinst is voor Ajax?

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Daley Blind

Daley Blind
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

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Ajax
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Cambuur
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Excelsior
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