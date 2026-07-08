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Officieel: Daley Blind keert terug bij Ajax

8 juli 2026, 10:07
Daley Blind
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Daley Blind keert terug bij Ajax, zo melden de Amsterdammers woensdag via de officiële kanalen. De verdediger komt transfervrij over van Girona en heeft een contract voor een seizoen getekend.

Blind werd al langer in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar het is er nu ook echt van gekomen. De routinier was transfervrij na zijn vertrek bij Girona, dus stond de deur naar Amsterdam open. Dinsdag kwam naar buiten dat beide partijen tot een akkoord waren gekomen.

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Inmiddels heeft Ajax de rentree van Blind bevestigd. "Het is mooi dat Daley terugkeert bij de club waar het voor hem allemaal begon", aldus Jordi Cruijff via de officiële kanalen. "Hij brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, en dat kan deze groep direct helpen. Voor ons is dit een logische stap want iemand met zijn achtergrond en persoonlijkheid past bij wat we willen neerzetten."

Blind doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax en verliet Amsterdam in 2014 voor een avontuur bij Manchester United. In 2018 keerde hij al terug voor een tweede periode in de hoofdstad, waarna hij begin 2023 naar Bayern München vertrok. Na een half jaar in Duitsland ging Blind naar Girona, waar hij de afgelopen jaren al samenwerkte met Míchel, de nieuwe trainer van Ajax. In totaal speelde Blind al 333 duels voor de Amsterdammers, waarin hij 13 keer scoorde en 21 assists gaf.

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Ronnie B
2 Reacties
1.106 Dagen lid
3 Likes
Ronnie B
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Met zijn overzicht en passing zie ik Daley Blind het liefste op 6 spelen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ronnie B
2 Reacties
1.106 Dagen lid
3 Likes
Ronnie B
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Met zijn overzicht en passing zie ik Daley Blind het liefste op 6 spelen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Daley Blind

Daley Blind
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

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