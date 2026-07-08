Officieel: Daley Blind keert terug bij Ajax

keert terug bij Ajax, zo melden de Amsterdammers woensdag via de officiële kanalen. De verdediger komt transfervrij over van Girona en heeft een contract voor een seizoen getekend.

Blind werd al langer in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar het is er nu ook echt van gekomen. De routinier was transfervrij na zijn vertrek bij Girona, dus stond de deur naar Amsterdam open. Dinsdag kwam naar buiten dat beide partijen tot een akkoord waren gekomen.

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Inmiddels heeft Ajax de rentree van Blind bevestigd. "Het is mooi dat Daley terugkeert bij de club waar het voor hem allemaal begon", aldus Jordi Cruijff via de officiële kanalen. "Hij brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, en dat kan deze groep direct helpen. Voor ons is dit een logische stap want iemand met zijn achtergrond en persoonlijkheid past bij wat we willen neerzetten."

Blind doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax en verliet Amsterdam in 2014 voor een avontuur bij Manchester United. In 2018 keerde hij al terug voor een tweede periode in de hoofdstad, waarna hij begin 2023 naar Bayern München vertrok. Na een half jaar in Duitsland ging Blind naar Girona, waar hij de afgelopen jaren al samenwerkte met Míchel, de nieuwe trainer van Ajax. In totaal speelde Blind al 333 duels voor de Amsterdammers, waarin hij 13 keer scoorde en 21 assists gaf.