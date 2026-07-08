René van der Gijp verbijsterd door WK-coach: ‘Moet je gek zijn om trainer te worden?’

René van der Gijp heeft met grote verbazing gelezen over een gewoonte van Mauricio Pochettino, bondscoach van de Verenigde Staten. De Argentijnse trainer heeft namelijk altijd zijn hele kantoor vol staan met citroenen.

België wist in de nacht van maandag op dinsdag met ruime cijfers te winnen van de VS in de achtste finale van het WK (1-4). In de ochtend na de wedstrijd heeft Van der Gijp een stuk gelezen van Toby Alderweireld over Pochettino, die jaren samenwerkten bij Tottenham Hotspur. “Dan denk ik: opzich is het leuk dat je met een tactiek begint tegen de Belgen, maar als je na een kwartier ziet dat die tactiek niet werkt, zou ik ‘m proberen aan te passen”, begint Van der Gijp bij Vandaag Inside.

De oud-buitenspeler haalt vervolgens het verhaal van Alderweireld opnieuw aan. “Die zei: ‘Hij heeft één ding wat heel bijzonder is aan hem, want zijn hele kantoor staat vol met citroenen.’ Er staan dus honderden citroenen; bakken met citroenen, vazen met citroenen.” Wilfred Genee reageert verbaasd, waarna Van der Gijp zijn uitleg vervolgt. “Citroenen absorberen negativiteit”, zegt hij droogjes, waarna mensen beginnen te lachen.

Van der Gijp gaat verder: “Dus als er negativiteit in zijn hok is, dus spelers die komen en negatief zijn, wordt dat geabsorbeerd door die citroenen.” De analist maakt duidelijk geen voorstander van die filosofie te zijn. “Leuk en aardig dat je dat doet, maar ik zou ook gewoon de wedstrijd kijken af en toe, even ingrijpen na een kwartier”, stelt hij. “Maar hij zat natuurlijk aan die citroenen te denken. Moet je tegenwoordig gek zijn om trainer te worden? Wat is dit allemaal?”