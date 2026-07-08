Ruud Gullit heeft in zijn column in De Telegraaf teruggeblikt op het WK van het Nederlands elftal. De Europees kampioen van 1988 was absoluut niet onder de indruk van Oranje en heeft een duidelijke boodschap voor de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Oranje werd ruim een week geleden uitgeschakeld op het WK toen in de zestiende finale na strafschoppen werd verloren van Marokko. Een ‘grote teleurstelling’, zo stelt Gullit. “Persoonlijk had ik veel van bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers verwacht. De poulefase was oké en je verwacht dat het elftal daarna verder in het toernooi groeit”, aldus de 66-voudig international. “Maar de keus om niet het eigen spel te spelen tegen Marokko is Oranje noodlottig geworden.”

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Gullit zag dat de beslissing van Koeman om met vijf verdedigers te spelen en vooral te verdedigen tegen Marokko voor verbijstering zorgde bij zijn collega-analisten bij beIN Sports. “De verbazing bij voormalige internationals van Engeland, Spanje, Frankrijk en andere landen was zodanig dat ik me niet meer kon verdedigen”, maakt hij duidelijk. “Ze vroegen zich allemaal af waar het Nederland was gebleven dat zij kenden. Waarom deed Oranje niet waar Oranje goed in is? Het heeft mij ook verbaasd”, geeft Gullit toe. “Als je dan toch wordt uitgeschakeld, dan met keihard werken, energie leveren en het spel spelen waarmee je bent opgegroeid en waarmee je de wereld hebt veroverd.”

Daags na de uitschakeling stapte Koeman op als bondscoach, dus is de KNVB inmiddels op zoek naar een opvolger. Gullit stelt daarbij een duidelijke eis aan directeur topvoetbal Nigel de Jong. “Belangrijk is dat hij een bondscoach zoekt die de Nederlandse manier van voetballen in elk geval bewaakt en dat mengt met energie leveren”, klinkt het. “Als je ziet hoeveel arbeid alle teams verzetten, dan kan je daar niet bij achterblijven als je een rol van betekenis wil spelen met Oranje op het wereldtoneel.” Welke namen hij geschikt zou vinden, laat Gullit in het midden.