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Van der Gijp krijgt bizar cadeau bij lezing: ‘Urn voor Johan Derksen’

8 juli 2026, 07:25
Rene van der Gijp en Johan Derksen
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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René van der Gijp heeft in het verleden bij een lezing een bizar cadeau aangeboden gekregen, zo vertelt hij in KieftJansenEgmondGijp. De voormalig voetballer kreeg een urn voor Johan Derksen aangereikt, maar heeft deze niet aangenomen.

Na zijn carrière als voetballer heeft Van der Gijp ook met regelmaat lezingen gegeven. In zijn podcast begint de voormalig buitenspeler een anekdote over de keer dat hij als gastspreker optrad bij een bijeenkomst van uitvaartverzekeraar DELA. “Maar de humor van die mensen…”, begint Van der Gijp. “De zaal begon te lachen, want dat vonden ze leuk. Maar die man wilde mij dus een urn meegeven voor Johan Derksen”, aldus de analist, waarna zijn tafelgenoten in lachen uitbarsten.

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Rob Jansen geeft aan het ‘origineel’ te vinden, terwijl Michel van Egmond tot verbazing van Van der Gijp stelt het een grappig cadeau te vinden. “Hij kwam dus naar voren en normaal krijg je dan een fles whiskey of een hand, maar die man gaf mij dus een urn”, gaat Van der Gijp weer verder.

“Ik vraag: ‘Waar is die voor?’ en hij zegt: ‘Geef die maar aan Johan Derksen’. Dat vond ik heel bijzonder.” Van Egmond wil vervolgens dolgraag weten of Van der Gijp de urn wel mee naar huis heeft genomen. “Nee, ik heb ‘m niet aangenomen”, antwoordt de oud-voetballer.

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