Zwitserland na penaltydrama tegen Colombia naar kwartfinale, treft nu Argentinië

Zwitserland heeft zich ten koste van Colombia geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Na 120 lange minuten stond er in Vancouver nog altijd een 0-0 stand op het bord, waardoor penalty's voor de beslissing moesten zorgen.

Aan Zwitserse zijde ontbrak smaakmaker Johan Manzambi, tot nu toe al goed voor drie goals en twee assists op dit WK, wegens een blessure in de wedstrijdselectie. Colombia had wel 26 fitte spelers ter beschikking, bondscoach Néstor Lorenzo voerde één wijziging door ten opzichte van de vorige ronde, waarin Ghana werd uitgeschakeld: spits Jhon Córdoba moest plaatsmaken voor Luis Suárez.

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Zwitserland en Colombia schotelden het publiek in Vancouver een eerste helft voor die als 'in evenwicht' kan worden betiteld. Of als 'oersaai'. Beide teams namen nauwelijks risico, waardoor kansen voor beide doelen zeer schaars waren. Pas na twintig minuten viel de eerste serieuze doelpoging te noteren, toen Gustavo Puerta het na een vloeiende Colombiaanse aanval probeerde met een schot vanaf randje zestien dat richting verre hoek zeilde. Doelman Gregor Kobel tikte de inzet kundig naast. Aan de overkant dook Zwitserland na een halfuur twee keer in korte tijd op voor het doel, maar Camilo Vargas kon redding brengen op schoten van Fabian Rieder en Dan Ndoye. Zodoende zochten beide landen halverwege met een logische 0-0 ruststand de kleedkamers op.

De tweede helft begon veelbelovend. Djibril Sow, halverwege bij Zwitserland in het veld gekomen voor Ardon Jashari, kreeg al na een paar minuten een dot van een kans, maar gleed weg en schoot daardoor meters naast. Even later wilde Ndoye een penalty, maar die kreeg hij terecht niet omdat het contact dat aan zijn val voorafging veel te licht was. Fabian Rieder mocht kort daarna aanleggen voor een vrije trap, die hij in het zijnet krulde. Zo was Zwitserland plots vaker in de buurt van het doel dan in de hele eerste helft, maar bleef een treffer uit.

Daarna zakte het duel weer weg. Colombia kwam wel weer af en toe in de buurt van het doel van Kobel, maar die had nul moeite met een slap schot van Díaz en hoefde ook niet in te grijpen toen Suárez vrij kon uithalen, want de spits mikte meters naast. In het laatste gedeelte van de tweede helft sloegen beide bondscoaches volop aan het wisselen, omdat er ook nog een drinkpauze moest worden gehouden en er over een weer overtredinkjes werden gemaakt zat er nauwelijks tempo meer in het duel. Dat er na 90 minuten nog altijd niet gescoord was, was dan ook nauwelijks verrassend. En dus moest er een verlenging aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen.

De eerste helft van de verlenging leverde twee reuzenkansen op een openingstreffer op. De eerste was voor Jhon Lucumí, die uit een hoekschop snoeihard op de lat kopte. Aan de overkant kon invaller Zeki Amdouni, koud in het veld, vrij uithalen, maar Vargas bracht knap redding. Ook in het tweede kwartier had de winnende kunnen vallen. Granit Xhaka verprutste echter een prima schietkans en aan de overkant schoot Jáminton Campaz over. Zo was er ook na 120 minuten nog altijd niet gescoord, en dus moest een penaltyserie voor de beslissing zorgen.

Namens Colombia misten Davinson Sánchez (onderkant lat) en invaller Cucho Hernández (redding Kobel) vanaf elf meter. Aan Zwitserse zijde schoot Manuel Akanji zijn penalty hoog over het Colombiaanse doel, maar zijn ploeggenoten faalden niet en invaller Ruben Vargas schoot de beslissende strafschop achter zijn naamgenoot in het Colombiaanse doel: 4-3. Daardoor mag Zwitserland zich gaan opmaken voor de kwartfinales, waarin regerend wereldkampioen Argentinië wacht.

