Argentinië ontsnapt na bizarre comeback aan vroegtijdige WK-uitschakeling

Argentinië heeft zich dankzij een late comeback ten koste van Egypte geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Een kwartier voor tijd keek de regerend wereldkampioen in Atlanta nog tegen een 0-2 achterstand aan, maar dankzij drie goals in de slotfase bogen de Albicelesti het uiteindelijk nog om in een 3-2 zege. miste een strafschop, maar was met een assist én een doelpunt uiteindelijk toch beslissend voor de Argentijnen.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni voerde meerdere wijzigingen in zijn basisformatie door ten opzichte van de moeizame zege op Kaapverdië in de vorige ronde. Zo kreeg Julián Álvarez in de spits de voorkeur boven Lautaro Martínez en startte voormalig Ajacied Nicolas Tagliafico als linksback. Ook bij Egypte begonnen wat nieuwe namen: Hossam Hassan haalde onder meer Omar Marmoush uit het elftal, waardoor Haissem Hassan in de basis begon.

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Egypte liet vanaf de aftrap zien niet bang te zijn voor de Argentijnen, met een 'hoge' verdedigende lijn was duidelijk dat de regerend wereldkampioen ver van het doel gehouden moest worden. Na een kwartier spelen kwamen de Egyptenaren brutaal op voorsprong. Een kort genomen hoekschop werd door Marwan Attia uiteindelijk voor het doel geslingerd, waar centrale verdediger Yasser Ibrahim met een tegendraadse kopbal de 0-1 achter Emiliano Martínez in de hoek knikte.

Het Argentijnse antwoord liet niet lang op zich wachten. Bij de eerste de beste tegenaanval ging Tagliafico in de Egyptische zestien over het been van Hassan. De Franse arbiter Françios Letexier aarzelde niet en legde de bal op de stip. Messi zette zich erachter, maar zag zijn matige penalty gekeerd worden door doelman Mostafa Shobeir. Het was al zijn tweede gemiste strafschop op dit toernooi, waarmee Messi ook eens een twijfelachtig record op zijn naam zette.

De Egyptische doelman bleef zich daarna onderscheiden. Shobeir bracht na de drinkpauze ook uitstekend redding op een kopbal van Alexis Mac Allister en een schot van Álvarez, die door Tagliafico volledig vrij voor het doel werd gezet maar wiens inzet nog nét naast kon worden getikt. Een vrije trap van Messi, die het van grote afstand ineens probeerde, raakte bovendien de buitenkant van de paal. Zo slaagde Egypte erin om de voorsprong vast te houden tot Letexier het rustsignaal blies.

In de tweede helft bleef Argentinië op zoek naar de gelijkmaker, maar speelde de regerend wereldkampioen veelal in een te laag tempo om Egypte echt te verontrusten. Bij de eerste de beste tegenaanval - er was reeds een klein kwartier verstreken - leek Zico de Egyptische voorsprong zowaar te verdubbelen. Na ingrijpen van de VAR stelde Letexier bij het zien van de beelden echter vast dat in de aanloop een overtreding op Lisandro Martínez was gemaakt, waardoor er een streep door de 0-2 ging.

Het bleek slechts uitstel van excecutie, want tien minuten later lag de tweede Egyptische goal er alsnog in. Scaloni had met Nicolás González en Lautaro Martínez nét twee verse aanvallers ingebracht, toen Zico door Hassan op maat werd bediend en de spits alsnog zijn treffer te pakken had: 0-2, met nog twintig minuten op de klok.

Egypte wist de comfortabele voorsprong echter niet vast te houden. Tien minuten voor tijd viel dan toch de aansluitingstreffer: na een afgeslagen hoekschop bracht Messi de bal opnieuw voor het doel. Daar was centrale verdediger Cristian Romero nog blijven hangen, hij kopte de voorzet via de handen van Shobeir in het net: 1-2. Na zijn assist completeerde Messi de comeback even later, door via de hand van Shobeir en de onderkant van de lat de 2-2 binnen te rammen.

Nog was het daarmee niet gedaan. De blessuretijd was al ingegaan toen invaller Marmoush tevergeefs een penalty claimde. In de tegenstoot zette Lautaro Martínez voor richting tweede paal, waar Enzo Fernández de 3-2 tot woede van alle Egyptenaren achter Shobeir kopte.