Johan Derksen trekt de portemonnee: 'Ik doneer 1000 euro, en ik ben niet de enige'

Johan Derksen (77) begrijpt niets van de kritiek die Anouk de afgelopen week over zich heen kreeg. De zangeres vroeg haar fans onlangs of zij financieel zouden willen bijdragen aan een mogelijk nieuw album, maar volgens Derksen is de ophef daarover misplaatst. In Vandaag Inside neemt hij het nadrukkelijk voor haar op.

Anouk maakte via Instagram bekend dat ze mogelijk aan haar laatste studioalbum werkt. Omdat het maken van nieuwe muziek steeds duurder wordt, peilde ze onder haar volgers of zij bereid zouden zijn een volgend project vooraf financieel te steunen. Die oproep zorgde voor veel discussie, maar Derksen ziet vooral een artiest die in een lastige positie zit.

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“Ja, heel Nederland doet daar een plasje over, want het is zogenaamd een schande wat Anouk zei. Nou, ik ben het helemaal met haar eens, want Anouk zit in een heel moeilijke positie", legt hij uit. "Aan platen verdien je niks meer. Die tijden zijn voorbij. Platen en cd’s worden ook haast niet meer verkocht. Vroeger konden artiesten daarvan bestaan. Dus je moet het hebben van optreden. Maar in Nederland is dat heel moeilijk.”

“Danny Vera en Douwe Bob zijn duur. Die kosten zo 30.000 euro", weet Derksen. "Dan zijn er maar weinig zalen die je kunnen boeken, want een gewone zaal kan een band van 10.000 euro niet hebben. Dan kom je niet uit de kosten met de drankjes en de entreegelden. Maar zij zal tussen de 60.000 en 100.000 kosten. En dan ben je in Nederland volkomen kansloos. Je kunt één keer per jaar naar de Ziggo Dome, je kunt nog twee keer in Ahoy, en dan heb je het gehad.”

“Zij heeft geen zin om in een Volkswagenbusje naar Drachten te gaan om voor 4.000 euro met zes muzikanten daar te gaan spelen, waar je 200 euro overhoudt", stelt de oud-voetballer, die weerspraak krijgt van René van der Gijp. "Aan de andere kant treedt ze wel op in het Wantijpark in Dordrecht, maar de eerste zes nummers die ze zingt, kent niemand. Ja, dan is het park leeg. Als ik dat zou regelen, zou ik zeggen: hé, zing de nummers die iedereen kent.”

“Het is een moeilijk meisje", erkent Derksen, "maar wel het grootste talent van Nederland. Ik vind het heel belangrijk voor de Nederlandse muziek dat het oeuvre dat ik van haar heb, uitgebreid wordt. Want zelf produceren, dat is financieel hoogst onmogelijk. Ze zit ook nog in huis met kinderen, ze is ook nog moeder. Dus als zij zegt: ‘Ik doe een crowdfunding’, dan ben ik een van de eersten die geld over zal maken. Want ik vind dat het waard.”

Als presentator Wilfred Genee wil weten hoeveel geld Derksen zou doneren, antwoordt hij zonder twijfel: “Duizend euro.” In de studio klinkt applaus. “De eerste duizend is binnen!”, roept Genee uit, waarop Derksen zegt: “Er zijn veel meer muziekliefhebbers die ook nog wat geld kwijt kunnen. Want wij moeten heel, heel trots op haar zijn.”

“En zij moet heel trots op mij zijn, want zij heeft ooit gezegd dat ik een geweldige klootzak was die direct van de tv moest, maar ze kan op mij rekenen.”