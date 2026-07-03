Hélène Hendriks schetst somber scenario voor Vandaag Inside

Hélène Hendriks verwacht dat Vandaag Inside direct van de buis verdwijnt als één van de drie vaste gezichten besluit te stoppen. Zelf ziet de sportpresentatrice het bovendien niet zitten om het programma op de korte termijn over te nemen.

"Ik denk dat het dan stopt", reageert Hendriks bij Sportnieuws.nl op de vraag wat er gebeurt als een van de drie heren van Vandaag Inside wegvalt. "Het is namelijk een combinatie van hun drieën. Dat is een gouden combinatie, al jaren. Als een daarvan wegvalt, dan wordt het anders", stelt de sportpresentatrice.

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Hendriks legt uit: "Ik heb ook weleens Vandaag Inside gepresenteerd en dat gaat dan wel prima, dat zie je bij Thomas van Groningen ook. Alleen ik denk op de lange termijn dat het prikkelende wat Genee heeft ten opzichte van Derksen, dat dit vooral aan deze twee is weggelegd. Ik denk dat als ze er een weg gaan doen, dat het dan klaar is."

Hendriks zou, mocht dat op korte termijn gebeuren, zelf niet klaarstaan om het programma over te nemen. "Of ik dagelijks op SBS een talkshow zou kunnen presenteren? Nee, dat is geen optie. Ik zit bij Ziggo Sport en heb daar heel veel uitzendingen van de Champions League, Europa League en Conference League. Dat kan dus niet de komende vier jaar."