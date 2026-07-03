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Hélène Hendriks is eruit: dit moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden

3 juli 2026, 12:59
Helene Hendriks
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Hélène Hendriks heeft een duidelijke voorkeur als het gaat om de opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. De sportpresenatrice zou het raar vinden als de voetbalbond bij Peter Bosz uitkomt, maar ziet wel een ideale andere kandidaat.

"Mijn eerste gedachte gaat uit naar Arne Slot", zegt Hendriks in een uitgebreid interview met Sportnieuws.nl. "Dat is meer omdat hij heeft laten zien wat hij kan. Hij kan waanzinnig goed met de pers omgaan en heeft een zeer sterk analytisch vermogen. Tactisch is hij zeer sterk."

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Hendriks gaat vervolgens in op andere namen die nadrukkelijk in verband worden gebracht met het Nederlands elftal. "En Peter Bosz zit gewoon bij PSV. Dat zou ik heel raar vinden als hij daar ineens weggaat. Pep Guardiola? Ja, dat is een topcoach, maar ik denk dat wij in Nederland genoeg topcoaches hebben rondlopen die deze functie aankunnen. Dan zou ik daar eerder voor kiezen dan voor een buitenlander."

Naast de bovenstaande namen denkt Hendriks ook dat de KNVB een interne optie serieus zal overwegen. "Ik denk dat Michael Reiziger (bondscoach van Jong Oranje, red.) ook kandidaat is. Ik kan niet beoordelen of hij geschikt is, maar bij Jong Oranje is het niet top."

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Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

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