Feyenoord beloont debutant na sterke voorbereiding met nieuw contract

Feyenoord heeft het contract van jeugdexponent Tijme Wessels opengebroken en verlengd tot medio 2029. De negentienjarige verdediger lag aanvankelijk nog één jaar vast De Kuip, maar de Rotterdamse club heeft besloten zijn stormachtige ontwikkeling te belonen met een vernieuwde verbintenis.

De afgelopen maanden is het hard gegaan voor de talentvolle speler. Eerder dit jaar kroonde het talent zich met Feyenoord Onder 19 tot landskampioen, waarna hij in de voorbereiding op het huidige seizoen mocht aansluiten bij de hoofdmacht. Mede door blessures in de defensie kreeg de centrumverdediger, die tevens als linksback uit de voeten kan, de kans om zich te bewijzen bij het eerste elftal. Dat resulteerde eerder deze maand in zijn officiële debuut tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. In de stadsderby op Het Kasteel viel de debutant in de 72ste minuut in voor teamgenoot Thijs Kraaijeveld.

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Zelf is de tiener enorm blij met de waardering van de clubleiding. "Ik vind het fantastisch dat de mensen bij de club hiermee hun vertrouwen in mij uitspreken", vertelt Wessels tegenover de clubkanalen. "Ik zie dit als een beloning voor mijn ontwikkeling, sinds ik hier acht jaar geleden bij Feyenoord Academy terechtkwam", aldus de speler. De kersverse debutant wil nu vooral doorpakken. "Ik heb geproefd aan het eerste elftal en wil hier spelen, belangrijk zijn en minuten maken waar dat kan", stelt de mandekker. "Hopelijk maak ik in de Champions League mijn debuut. De Eredivisie was al een jongensdroom, van de Champions League kan je eigenlijk niet dromen", klinkt het ambitieus.

Dat het harde werken loont, bleek toen de verdediger tegen zijn oude club Sparta het veld in mocht om de voorsprong te verdedigen. "Je moet er gelijk staan. Het is ook wel iets natuurlijks. Het is iets wat ik mijn hele leven doe: er staan, voetballen en de tegenstanders opvreten", blikt de jongeling terug op zijn invalbeurt. Waar hij in de achterhoede precies komt te spelen, maakt het talent weinig uit. Hoewel zijn voorkeur in het centrum ligt, stelt hij zich flexibel op voor het elftal. "Al speel ik in de spits, ik wil belangrijk zijn. Centraal is mijn favoriete positie, maar ik kan ook uit de voeten als back. Voor mij maakt het niet uit. Ik wil minuten maken en belangrijk zijn", verduidelijkt de verdediger.

De handtekening onder het nieuwe contract heeft bovendien een speciaal randje voor de familie Wessels. "Ik ben heel mijn leven al Feyenoord-supporter. Mijn opa, oma, vader en moeder, eigenlijk iedereen om mij heen leeft voor Feyenoord", legt de trotse speler uit. "Dan ben je een beetje het mannetje van de familie als je hier mag voetballen. Dat voelt geweldig", aldus de verdediger, die hoopt dat zijn zusje een vergelijkbaar pad bewandelt. Zij is momenteel eveneens actief in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. "Mijn zusje speelt ook bij Feyenoord, dus hopelijk zijn we binnenkort voor haar hier. Ik ben supertrots op haar. Ik hoop dat we samen ooit aan de voetbaltop van de wereld komen", besluit Wessels.