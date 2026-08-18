Kayne van Oevelen staat voor opvallende huurtransfer bij Ipswich Town

maakt op huurbasis de overstap naar Valencia CF. De Spaanse club gaat de doelman huren van Ipswich Town, dat hem eerder deze zomer nog definitief overnam van FC Volendam. Hoewel er nog enkele formaliteiten moeten worden afgerond, wordt de sluitpost morgen al in stadion Mestalla verwacht voor de afronding van de deal.

De transfer naar Spanje volgt opvallend snel op zijn komst naar Engeland. Ipswich Town presenteerde de jonge doelman vorige maand nog als topaankoop, nadat hij voor een clubrecord van om en nabij de vier miljoen euro werd overgenomen van FC Volendam. Bij de promovendus tekende de keeper een contract voor vijf seizoenen. In Engeland stuitte hij echter direct op zware concurrentie doordat de club ook Kjell Scherpen aantrok. Om zijn ontwikkeling niet te laten stagneren, is besloten hem tijdelijk elders onder te brengen.

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Voor Valencia betekent de komst van de Nederlander dat een eerdere wens alsnog in vervulling gaat. De club uit La Liga toonde eerder deze transferperiode al nadrukkelijke interesse om hem definitief over te nemen van FC Volendam, maar werd destijds op financieel vlak afgetroefd door Ipswich Town. Nu bereiken de Spanjaarden alsnog een akkoord met de Engelsen over een huurperiode voor de rest van het seizoen. In de overeenkomst is geen optie tot koop opgenomen. Naar verwachting ondergaat de doelman woensdag zijn medische keuring in Spanje.

De overstap naar de Spaanse competitie markeert een volgend hoofdstuk in de stormachtige carrière van de lange sluitpost. Nadat hij in mei 2024 zijn debuut in de Eredivisie maakte, groeide hij uit tot een vaste waarde bij FC Volendam. In totaal kwam hij 64 keer in actie voor de Palingboeren, waarbij hij dertien keer zijn doel wist schoon te houden. Met zijn tijdelijke vertrek naar Spanje verkiest hij speelminuten in La Liga boven een reserverol in Engeland of een verhuur aan Championship-club Charlton Athletic, dat eveneens interesse toonde in zijn diensten.