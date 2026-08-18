Zaakwaarnemer onthult bewuste keuze Godts: ‘Verlaten we Ajax nu voor een middenmoter?’

had een jaar geleden al de mogelijkheid om Ajax te verlaten, maar koos er toen bewust voor om nog een seizoen in Amsterdam te blijven. Dat vertelt zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck in gesprek met De Telegraaf. Die beslissing heeft aanvaller afgelopen zaterdag een droomtransfer naar Paris Saint-Germain opgeleverd. Volgens de belangenbehartiger werd de buitenspeler al jarenlang gevolgd door de Franse topclub.

De overstap van het talent levert de Amsterdammers een flink bedrag op. Ajax en PSG bereikten een akkoord over een vaste transfersom van circa 45 miljoen euro, die door prestatieafhankelijke bonussen kan oplopen tot maximaal 55 miljoen euro. Hiermee komt de linkspoot direct in de top vijf van duurste uitgaande transfers in de clubgeschiedenis van de Nederlandse recordkampioen. Bij de regerend tweevoudig Champions League-winnaar heeft de kersverse aanwinst een contract getekend tot medio 2031.

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Een jaar geleden lag er al een belangrijke keuze op tafel voor de dribbelaar. De speler besloot toen samen met zijn entourage om niet direct voor een buitenlands avontuur te kiezen. "Toen hebben Mika, zijn broer Matz, die ook een coach is, en ik heel bewust samen een plan gemaakt", vertelt De Jonck. Daarbij stond volgens de zaakwaarnemer één belangrijke vraag centraal: "Verlaten we Ajax nu voor een middenmoter, of blijf je nog een jaar, ontwikkel je je verder en kijken we welke clubs er daarna komen?", blikt de belangenbehartiger terug.

De keuze viel op de tweede optie, waarna het talent een absoluut topjaar beleefde in Amsterdam. In 44 officiële wedstrijden was de smaakmaker goed voor zeventien doelpunten en vijftien assists. Die indrukwekkende cijfers leverden de vleugelaanvaller de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar op in de Eredivisie. "Als je ziet welke club er nu voor hem is gekomen, dan denk ik dat het antwoord op die vraag nogal duidelijk is en we samen een goede keuze hebben gemaakt", concludeert De Jonck.

Hoewel clubs als Bayern München, FC Barcelona, Arsenal en Chelsea zijn ontwikkeling op de voet volgden, presenteerde Paris Saint-Germain het meest overtuigende verhaal. Trainer Luis Enrique sprak persoonlijk met de Belg via FaceTime. De Spaanse oefenmeester legde uit hoe de nieuweling binnen zijn voetbalvisie zou passen, mede als stand-in voor Khvicha Kvaratskhelia op de linkerflank. Dat gesprek maakte veel indruk op het toptalent. Toch is de miljoenentransfer naar Frankrijk volgens de zaakwaarnemer absoluut geen eindstation. De kersverse aankoop zal zich in een selectie van wereldklasse opnieuw moeten bewijzen. "PSG is geen eindpunt. Het is opnieuw een begin. Zoals Ajax was in januari 2023", stelt De Jonck tot slot.